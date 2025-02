Programul semifinalelor de la Transylvania Open 2025

Jucătoarea Lucia Bronzetti a completat tabloul semifinalelor de la Transylvania Open 2025, turneu de tenis de categorie „250” care se dispută în BTArena din Cluj-Napoca.

În vârstă de 26 de ani și ocupantă a locului 72 în ierarhia mondială, italianca Bronzetti a trecut în două seturi, scor 6-1, 6-4, de compatrioata Elisabetta Cocciaretto (24 de ani – locul 50 mondial).

Partida din BTArena a durat o oră și 12 minute.

În penultimul act al turneului de la Cluj-Napoca se calificaseră deja Anastastia Potapova, Katerina Siniakova și Aliaksandra Sasnovich.

Rezultatele complete înregistrate în sferturile de la Transylvania Open 2025

Semifinale

Turneul de la Cluj-Napoca poate fi urmărit în direct pe aplicația Voyo.

