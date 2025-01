Producţia filmului lui DiCaprio şi Scorsese, ”The Devil in the White City”, întârziată un deceniu, va fi reluată la 20th Century

Filmul cu criminali în serie „The Devil in the White City”, care de aproape un deceniu a fost o colaborare discutată între actorul Leonardo DiCaprio şi regizorul Martin Scorsese, se pare că este pe cale de a intra în producţie, transmite News.ro.

Potrivit Deadline, proiectul este acum stabilit cu studioul hollywoodian 20th Century, care din 2019 este o filială a Disney după achiziţionarea de aceasta a studioului de film şi televiziune 20th Century Fox al lui Rupert Murdoch.

Adaptat după cartea lui Erik Larson „The Devil in the White City: Murder, Magic and Madness at the Fair That Changed America” este despre celebrul criminal HH Holmes, care ar fi torturat şi ucis zeci de victime, majoritatea în „Castelul crimelor” său din Chicago în anii 1890, în perioada premergătoare Târgului Mondial din 1893. (Holmes a fost judecat şi executat în 1896 pentru o singură crimă, a complicelui său Benjamin Pitezel).

DiCaprio a achiziţionat drepturile asupra cărţii lui Larson în 2010, iar implicarea lui Scorsese a fost dezvăluită în 2015, la scurt timp după ce cei doi au obţinut un succes substanţial la box office cu „The Wolf of Wall Street”. Deşi un scenariu de Billy Ray a fost finalizat, filmul nu s-a materializat niciodată, iar în 2022 proiectul a fost transformat într-un serial TV pentru platforma americană de streaming Hulu, cu Keanu Reeves în rolul principal şi Todd Field regizor. Proiectul s-a blocat din nou un an mai târziu, după ce Reeves şi Field au părăsit proiectul.

Un film complet nu va apărea prea curând. Deadline relatează că niciun scenariu nu este ataşat versiunii actuale a proiectului, în timp ce Scorsese lucrează la cel puţin două proiecte majore de lungmetraj – o adaptare a romanului lui Shūsaku Endō „A Life of Jesus” şi un film biografic despre cântăreţul Frank Sinatra – precum şi „Shipwrecks of Sicily”, un documentar despre arheologia marină. DiCaprio va mai putea fi văzut în noul film al lui Paul Thomas Anderson, încă fără titlu, care va fi lansat în august.