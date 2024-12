Problemele cu care se confruntă Pep Guardiola în viața de zi cu zi din cauza rezultatelor slabe ale lui Manchester City

Manchester City traversează cel mai slab moment din întreaga perioadă a mandatului antrenorului Pep Guardiola, iar acest lucru a lăsat „urme” și în viața de zi cu zi a tehnicianului iberic. Astfel, Guardiola spune că este „bine”, dar admite că somnul şi dieta sa sunt afectate de cea mai slabă serie de rezultate din întreaga sa carieră de manager, informează BBC.

Într-o intervenție pentru Amazon Prime, Pep mărturisește că viața i s-a schimbat odată cu parcursul sub așteptări al lui City din acest sezon.

Antrenorul precizează că starea sa de spirit este una „urâtă”, iar somnul și dieta i-au fost afectate în ultimele săptămâni.

Somnul a fost „mai rău” decât de obicei, iar digestia a avut serios de suferit.

Înainte de marele derbi cu Manchester United de duminică, de la ora 18:30, de pe propriul teren, Manchester City vine după o serie neagră: a câștigat doar un singur meci din ultimele 10 partide disputate.

„Totuşi, sunt bine. În meseriile noastre vrem întotdeauna să facem tot ce putem mai bine sau cât mai bine posibil. Când acest lucru nu se întâmplă, eşti mai inconfortabil decât atunci când situaţia merge bine, întotdeauna s-a întâmplat asta.

În momentele bune sunt mai fericit, dar când ajung la următorul meci sunt încă preocupat de ceea ce trebuie să fac. Nu există nicio fiinţă umană care să facă o activitate şi să nu conteze cum o face”, a declarat Guardiola, citat de News.ro.

În încheierea interviului, Pep a mărturisit că echipa pe care o pregătește are nevoie să se apere mai bine și să „evite să facă atât de multe greșeli.”

În Premier League, Manchester City a coborât până pe locul 4, trupa pregătită de Guardiola având 27 de puncte: cu opt mai puține decât are liderul Liverpool („Cormoranii” au și un meci mai puțin disputat).

Lucrurile stau cu adevărat rău în Champions League: City se găsește pe locul 22 din totalul de 36.

De-a lungul carierei, Guardiola a pregătit echipele: FC Barcelona (2008-2012), Bayern Munchen (2013-2016) și Manchester City (2016 – prezent).

Guardiola insists being „fine” after admitting Man City form causes poor sleep and eating-https://t.co/gyQch4qruQ pic.twitter.com/6m1X0loFNP

— The Independent (@UGIndependent) December 14, 2024