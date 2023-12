Printre victimele incendiului de la Ferma Dacilor, doi frați fotbaliști: unul era junior la CSA Steaua, altul în Academia lui Ghionea și Petre Marin

În incendiul tragic care a mistuit pensiunea Ferma Dacilor din Tohani au pierit cel puțin 6 persoane, printre care se numără și doi frați care erau fotbaliști, relatează gsp.ro. E vorba de frații Luca Ene (16 ani) și Petru Ene (11 ani). Tatăl lor a încercat să îi scoată din incendiu, dar și-a găsit și el sfârșitul. A reușit, în ultima clipă, să îl salveze pe cel de-al treilea copil, Matei Ene, fratele geamăn al lui Luca. Acesta se află internat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București.

Toți cei 3 copii jucau fotbal. Gemenii Luca și Matei erau legitimați la CSA Steaua, iar Petru la New Stars, academia condusă de Sorin Ghionea și de Petre Marin, potrivit Fanatik.

Petre Marin și Sorin Ghionea, devastați

„Unul dintre ei era la New Stars, Petru. Mi-e foarte greu să spun ceva. Chiar îmi pare foarte rău. Am vorbit deja cu familia și chiar îmi pare foarte, foarte rău. Ce să comentăm mai mult de atât? Tragedie mare, din păcate, chiar în ziua de Crăciun… Astea sunt probleme, nu ce avem noi. Ne pare extrem de rău tuturor, cu atât mai mult fiindcă e vorba de un copilaș de 11 ani și de toți cei care au murit acolo. Îți pare rău, de fapt, indiferent de vârstă sau dacă e cunoscut, când se întâmplă o asemenea nenorocire. Dar când e vorba de un copil e cu atât mai mare durerea” a fost reacția lui Petre Marin, potrivit Fanatik.

„Asta e cu adevărat o imensă tragedie. Petru juca la noi de mai mult de un an, se antrena cu noi, după care se ducea la școală. Era la grupa 2012, avea 11 ani. Nu mai contează cum juca, cum era, astea sunt doar vorbe. Au murit oameni, copii, printre care și unul de la noi, iar sentimentele sunt greu de descris în cuvinte. E groaznic pentru familie, pentru părinți, pentru mama sa, care va trebui să fie puternică. Și noi suferim enorm, dar în umbră. O să fim alături de familie cu tot ce putem. Chiar e groaznic și mi-e foarte greu și să vorbesc despre asta”, a completat pentru GSP.RO Sorin Ghionea, fost internațional, unul dintre fondatorii școlii de fotbal New Stars.

Și Daniel Gheorghe antrenor la școala de fotbal New Stars a postat pe facebook un mesaj în care își exprimă durerewa pentru pierderea lui Petru:

„Nu există cuvinte să-mi arăt durerea. Un copil extraordinar, o familie exemplară, niște caractere deosebite. Prin această tragedie m-ai învățat că fotbalul si antrenoratul nu înseamnă NIMIC și anul ăsta s-a terminat atât de trist, cu siguranța mi-ai deschis ochii și nu o să mai existe om din această lume să mă supere sau să mă facă să sufăr în acest domeniu. O să știu sigur că am un înger de copil care are grijă de mine și o să-mi dea putere să trec peste orice obstacol. De azi înainte ești copilul cu care o să mă sfătuiesc zilnic și o să fii zilnic pe teren cu mine cum ai fost în ultimul an și jumătate prin determinarea și valoarea pe care o aveai pe teren. Cuvintele sunt de prisos. Ești și vei rămâne un CAMPION! Te iubesc, Petru!”.