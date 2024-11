Principalul motiv de dezamăgire al unchiului Toni la retragerea din tenis a lui Rafael Nadal

Rafael Nadal a spus adio tenisului în această săptămână, ultimul său meci oficial având loc la Cupa Davis de la Malaga. După ce Spania a fost învinsă de Olanda în sferturi, organizatorii i-au pregătit ibericului o festivitate de retragere, însă evenimentul nu a fost pe placul unchiului Toni Nadal, acesta considerând că o personalitate precum Rafa merita mult mai mult de atât.

Nadal s-a retras din tenis cu o înfrângere, legendarul jucător spaniol cedând împotriva lui Botic van de Zandschulp (4-6, 4-6), ocupant al locului 80 în clasamentul ATP.

Mai mult decât atât, în doar câteva ore Spania a pierdut duelul cu Olanda, scor 1-2, iar înfrângerea a dus la eliminarea ibericilor de la turneul final al Cupei Davis.

La finalul zilei, organizatorii i-au pregătit lui Nadal o ceremonie de retragere, dar evenimentul nu l-a mulțumit pe Toni Nadal, unchiul și fostul antrenor al lui Rafa.

„Această ceremonie nu a fost la înălţimea aşteptărilor. Evident, a fost emoţionantă, cu sprijinul publicului. Dar mi-ar fi plăcut să văd imagini cu Rafael câştigând Cupa Davis la Sevilla, Rafael la turneul de la Madrid, Roland Garros sau Wimbledon, pentru că asta creează mai multă emoţie.

Nu vreau să critic pe nimeni. Mi-ar fi plăcut ceva diferit, la apogeul carierei sale. Sunt recunoscător ca membru al familiei şi ca fost antrenor al lui Rafael pentru gestul şi bunele intenţii, dar după aceea, ei bine, mi-ar fi plăcut ceva diferit.

În zilele noastre poţi face acte mult mai emoţionante amestecând muzica şi imaginile, iar Rafael este un om ale cărui imagini transmit pasiune şi emoţie. Dacă ar fi făcut asta, ar fi fost mai potrivit”, a fost de părere Toni Nadal la podcastul El Largurero.

„Ştiam cu toţii că această zi trebuia să vină. După cum au decurs lucrurile în ultimele luni, deja ne dădeam seama că lucrurile nu merg bine şi cred că Rafael a luat cea mai potrivită decizie.

Este adevărat că multă lume a spus că i-a luat mult timp. Şi asta pentru că se obişnuise să meargă până la capăt cu totul, cu meciurile, cu recuperările… şi credea că organismul său va lucra pentru el.

De data asta, nu a fost aşa şi a făcut ceea ce trebuia să facă. Nu pot vedea pe nimeni care face ceva ce îi place să se retragă atât de repede”, a încheiat Toni Nadal.

“I just want to be remembered as a good person from a small village in Mallorca.”

A humble, heartfelt, emotional retirement speech from Rafael Nadal. #DavisCupFinals

pic.twitter.com/JRo75bThA0

— Lukas Weese (@Weesesports) November 20, 2024