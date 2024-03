Primarul USR al Bacăului anunță că e urmărit penal de DNA / Într-un apartament al primăriei a locuit o perioadă o angajată a administrației locale, membră USR / ”A început campania electorală”

Lucian Daniel Viziteu, primarul USR al Bacăului a anunțat astăzi că este suspect într-un dosar instrumentat de DNA.

”Am să stric un subiect bun pentru presa de partid și am să anunț eu că în speța cu apartamentul de serviciu în care a locuit, pentru o perioadă, o angajată a primăriei, am fost informat ca am statut de suspect, alături de alți funcționari din primărie.

Aștept să se încheie rapid această poveste și am încredere că și procurorii își doresc același lucru.

Ca notă de subsol, vă anunț că astăzi a început, în mod oficial, campania electorală. Deloc suprinzătoare ziua aleasă pentru a resuscita acest subiect”, a anunțat Viziteu pe pagina sa de Facebook.

La începutul acestui an, presa locală din Bacău a scris despre cazul funcționarului Cerasela Ionela Cocalea, inspector de specialitate la Baze Sportive, în cadrul Primăriei Bacău, care a locuit într-un apartament de peste 100 de mp, dotat și utilat modern, aflat în proprietatea administrației locale.

Contactată de Ziarul de Bacău, Cerasela Ionela Cocalea nu a dorit inițial să dea informații, însă ulterior a confirmat faptul că a primit o locuință de serviciu de la Primăria Bacău. „Este adevărat, am primit o locuință de serviciu. Normal că am buletin de Bacău, din moment ce am locuit în Bacău. Neavând alt domiciliu decât acest apartament de serviciu, mi se pare normal, nemaiavând casă”.

Ea a recunoscut atunci că face parte din același partid cu primarul Viziteu: „Sunt membru USR, dar cine mi-a înlesnit această facilitate nu este membru USR, să știți!”, a mai spus senină angajata Primăriei.

Primăria Bacău poate acorda aceste locuințe de serviciu, însă doar cu aprobarea Consiliului Local, fiind în patrimoniul municipiului.

În urma solicitărilor de informații ale Ziarului de Bacău, Primăria a dispus evacuarea din apartament a Ceraselei Cocalea.