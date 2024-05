Primarul PNL din Govora a trecut la PSD. Mihai Mateescu a făcut poliție politică în perioada comunistă, potrivit CNSAS, și este tatăl judecătorului Bogdan Mateescu

Mihai Mateescu, primarul PNL din Băile Govora (Vâlcea) a trecut la PSD, partid din partea căruia va candida la alegerile locale din 9 iunie, potrivit unui anunț al partidului. Mihai Mateescu este tatăl judecătorului Bogdan Mateescu și e acuzat de abuz în serviciu într-un dosar pe care procurorul general Alex Florența l-a mutat la Parchetul General în 2023.

Mihai Mateescu a fost declarat de CNSAS în 2001 drept persoană care a desfășurat acțiuni de poliție politică în perioada comunistă, decizia fiind publicată în Monitorul Oficial. În martie 2024, CNSAS a menținut decizia, potrivit presei locale.

Mihai Mateescu este acuzat de procurori că, în calitate de primar, s-ar fi împroprietărit ilegal cu un teren aflat în centrul stațiunii Băile Govora. Mai exact, e vorba despre un teren de 240 de metri pătrați în parcul din centrul orașului, despre care procurorii susțin că a fost retrocedat și dezmembrat ilegal.

Acest dosar a fost instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, iar procurorul general a dispus mutarea dosarului pentru a nu exista suspiciuni legate de imparțialitatea magistraților, dat fiind că Bogdan Mateescu este chiar președintele Tribunalului Vâlcea.

Potrivit surselor Antena3, ar exista înregistrări în care un primar amenință o funcționară din subordine iar fiul edilului, judecător și fost președinte al CSM, încearcă să cumpere tăcerea femeii oferindu-i un post mai bine remunerat, după cum reiese din înregistrări al căror conținut a fost difuzat de Antena 3 CNN:

„Ce vreau să-ţi spun…unde e ideea…Nu am făcut nimic, m-a văzut tare supărat Bogdan ieri şi m-a întrebat: – Ai probleme? Şi i-am spus: N-am! Dar am strâns documentele şi o să vezi…stare civilă şi tot, ca să fac acţiune la Parchet împotriva ta şi a lui Cosmin. Ca să ştii! N-am făcut-o că mi se înmoaie mâna…”

„Ba mai mult, am un raport, adică 2 rapoarte, făcute de domnul secretar, care constituie muniţie! MUNIŢIE! Şi fii atentă, bă, ţi-o spun: nu le-am dat curs! Am zis că nu mi se pare normal. Că ea, e unde e ea, în arealul ei, e treaba ei..mă gândesc la copii. Copii pe care i-am iubit şi-i iubesc, cu cea mai mare sinceritate. Da, n-am dat curs! Dar aceste lucruri s-au strâns!”

„Eu ţi-am spus: mie să-mi spui clar ce ai de gând să faci! Dacă vom continua…dar pe coordonatele pe care le impun eu, nu altcineva. Da? Pentru că trebuie să vorbim, pecuniar sau cine ştie ce se va întâmpla cu ce n-ai făcut! (…) Eu îţi spun că nu e în regulă ce s-a întâmplat, eu am nişte documente aici care te incriminează, Mari…e vorba de aceea de…sărbătorile astea…Te incriminează..te incriminează…Eu pot să spun, le-am strâns acolo, pot să dau drumul, pot să nu dau drumul!”

Context

Bogdan Mateescu a fost propunerea inițială a PNL pentru Ministerul Justiției în 2023, dar postul a fost ocupat în cele din urmă de Alina Gorghiu. Mateescu a fost președintele CSM.