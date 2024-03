Judecătorul Bogdan Mateescu și-a depus candidatura pentru Inspecția Judiciară. El a fost luat în calcul de PNL pentru postul de ministrul al Justiției / A apărut într-o înregistrare în care îi face o propunere financiară unei funcționare implicate în dosarul penal al tatălui său

Judecătorul Bogdan Mateescu, președinte al Tribunalului Vâlcea, apare pe lista candidaților admiși la concursul pentru numirea în Inspecția Judiciară, potrivit unui anunț oficial. Intrarea sa în instituție ar avea loc cu un an înainte să expire mandatul actualei șefe, Roxana Petcu.

Mandatul lui Mateescu ca șef al CSM a fost extrem de controversat, el fiind caracterizat de unii magistrați drept ”antireformist”.

Bogdan Mateescu, fost președinte al CSM, a fost albit anul trecut de Inspecția Judiciară după ce Antena 3 a prezentat înregistrarea unei convorbiri în care îi face o propunere financiară unei funcționare implicate în dosarul penal al tatălui său. Chiar Mateescu a făcut sesizarea la Inspecția Judiciară, iar surse judiciare au declarat pentru G4Media că a fost o mișcare tactică din partea lui Mateescu, astfel încât nimeni să nu poată contesta o eventuală decizie favorabilă lui.

Anterior, și Stelian Ion, fost ministru USR al Justiției, sesizase Inspecția Judiciară în acest caz, dar IJ a conexat cele două plângeri. Acum, nimeni nu mai poate contesta decizia Inspecției Judiciare de a-l albi pe Mateescu.

Bogdan Mateescu a fost propunerea inițială a PNL pentru postul de ministru al Justiției în luna iunie 2023, dar liberalii l-au schimbat în ultimul moment cu Alina Gorghiu pentru că în presă au apărut informații despre dosarul de corupție al tatălui său. Primarul Mihai Mateescu din Băile Govora, tatăl judecătorului Bogdan Mateescu, e acuzat de abuz în serviciu.

Judecătorul Mateescu i-ar fi propus femeii un post remunerat cu 6.000 de lei pe lună funcționarei care „voia să facă sesizări”, potrivit Antena 3:

Funcţionar: Bună! Mai stau de vorbă cu colegii, mai muncesc

Bogdan Mateescu: Vreau să vorbesc cu tine şi cu Raul pentru că am auzit că, nu ştiu, vrei să faci seizări.

Funcţionar: Ce mă, sesizări? Nuuu, discutăm.

Bogdan Mateescu: Eu te ajut dacă vrei să faci sesizări la Busuioc, la Curtea de Conturi.

Funcţionar: Nu.

Bogdan Mateescu: Nu? Deci sunt vrăjeli?

Funcţionar: Ce, tu te iei după lume? Lumea în Govora… tu nu ştii?

Bogdan Mateescu: Unde e golanul de bărbatu?

Funcţionar: Azi e liber. Umblă cu mama soacră.

Bogdan Mateescu: Ce studii ai tu?

Funcţionar: Ce studii am? Economice.

Bogdan Mateescu: De ce nu vii la Vâlcea? 6000 de lei.

Funcţionar: Unde mă?

Bogdan Mateescu: La Tribunal, transfer.

Funcţionar: Ce ai mă? 6000, pe bune?

Bogdan Mateescu: Până pe 4 aprilie. 5000 mii şi ceva.

Funcţionar: Păi dacă nu le mai urmăresc…uite, nu am ştiut!

Bogdan Mateescu: 5000 şi ceva.

Funcţionar: M-am mai gândit într-un timp dar… uite, nu am căutat!

Bogdan Mateescu: Poţi să te gândeşti şi săptămâna asta.

Funcţionar: Bine că-mi ziseşi.

Bogdan Mateescu: Îl sun pe Raul şi îi spun, da?

Funcţionar: Vorbiţi, da.

Bogdan Mateescu: Vrei să ştii despre ce este vorba acolo? Tu eşti doar pe internet, nu?

Funcţionar: Îhm…

Bogdan Mateescu: Ai contabilitatea, oricum suntem praf. Se face inventarul, avem sute milioane lipsă, sute milioane plus. Nu s-a făcut niciodată, de fapt, inventarul. Îi dau un exemplu, ştii? Toată lumea învaţă. Mai sunt două fete înscrise plus un om, mai e şi un consilier pe achiziţii.

Funcţionar: Îhm..hai că mă uit. Mulţumesc mult! Vorbim. Pa!