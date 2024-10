Primarul orașului Nabatiyeh din sudul Libanului, ucis într-un atac israelian

Ministerul Sănătății din Liban a declarat că cinci persoane au fost ucise în loviturile israeliene de miercuri asupra primăriei orașului Nabatiyeh din sudul țării, transmite agenția AFP.

„Raidul inamicului israelian… asupra a două clădiri, cea a municipalității Nabatiyeh și cea a uniunii municipalităților, a ucis cinci persoane într-un bilanț preliminar”, a declarat ministerul într-un comunicat, adăugând că salvatorii căutau supraviețuitori sub dărâmături.

De partea sa, guvernatoarea regiunii cu același nume, Howaida Turk, a afirmat că primarul Ahmad Kahil figurează printre morți. Aceasta a afirmat că orașul, considerat un bastion al Hezbollah și al aliatului său, mișcarea Amal, a fost vizat de circa zece lovituri.

