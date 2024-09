Primarul Brașovului, Allen Coliban, şi senatorul Irineu Darău în fruntea listelor filialei USR pentru parlamentare / „Am promis să fiu vocea braşovenilor şi asta voi face mai departe, în Camera Deputaţilor”

Fostul primar al Braşovului, Allen Coliban, deschide lista USR Braşov pentru Camera Deputaţilor, iar pe prima poziţie pe lista pentru Senat se află senatorul Irineu Darău, preşedintele organizaţiei judeţene braşovene a partidului, se arată într-un comunicat remis luni, transmite Agerpres.

Pe lângă Coliban, care a deschis listele Alianţei Uniţi pentru Braşov pentru Consiliul Local al municipiului, pe listele pentru Camera Deputaţilor se mai află alte două persoane care au obţinut mandate în forul local la alegerile din 9 iunie, Beatrice Moraru şi Radu Cenţiu, dar şi fostul consilier judeţean Ovidiu Paraschivescu, care nu a mai obţinut un nou mandat în forul judeţean.

Allen Coliban, care în prezent exercită atribuţiile de primar al Braşovului, urmând să predea funcţia în octombrie, deoarece a pierdut alegerile din 9 iunie, a declarat în repetate rânduri că obiectivul său este recâştigarea funcţiei la următoarele alegeri locale.

„Am promis să fiu vocea braşovenilor şi asta voi face mai departe, în Camera Deputaţilor. Obiectivul meu este recâştigarea Primăriei Braşov în 2028. Am analizat toate opţiunile pentru a duce această luptă în următorii 4 ani şi am decis că şansele cele mai mari le am dacă o voi purta din poziţia de deputat. În 2020 am câştigat împreună Primăria Braşov, folosind din plin instrumentele legale la care am avut acces ca senator, în perioada 2016 – 2020: interpelările, iniţiativele legislative, anchetele, expunerea media, consilierii cabinetului, intervenţiile în Consiliul Local. Atunci, a fost reţeta câştigătoare”, a reiterat Coliban în comunicatul remis luni, el adăugând că dacă va ajunge deputat, „nu se va muta la Bucureşti”.

Listele au rezultat „dintr-un proces intern 100% democratic şi transparent, la fel ca de fiecare dată”, adică alegeri libere şi vot secret al celor 108 delegaţi din tot judeţul, care au fost prezenţi la Conferinţa Judeţeană întrunită pe 21 septembrie, se mai precizează în comunicatul citat.