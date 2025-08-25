Primăria Timişoara anunţă scăderea subvenţiei pentru energia termică

Primăria municipiului Timişoara anunţă că intenţionează să scadă subvenţia acordată populaţiei începând de la 1 septembrie 2025. Totuşi, preţul local de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice rămâne neschimbat, transmite News.ro.

Un proiect de hotărâre în acest sens va fi supus votului Consiliului Local Timişoara.

”Sunt propuse menţinerea preţului local de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice la 847,61 lei/MWh (fără TVA) şi ajustarea preţului local facturat populaţiei la 466,19 lei/MWh (fără TVA). Diferenţa de 381,42 lei/MWh (fără TVA) va fi acoperită prin subvenţie de la bugetul local. Pentru sezonul de iarnă, respectiv perioada noiembrie – martie, diferenţa la factură va fi de aproximativ 480 de lei pentru un apartament cu o cameră, 700 de lei pentru unul cu două camere şi 960 de lei pentru unul cu trei camere”, se arată într-un comunicat de presă, de luni al Primăriei Timişoara.

Până în prezent, Primăria Timişoara acorda o subvenţie de 497,83 lei/MWh fără TVA, iar populaţia plătea 394,78 lei/MWh fără TVA pentru termoficare.