G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Primăria Timişoara anunţă scăderea subvenţiei pentru energia termică

calorifer, incalzire, energie termica, repartitor caldura
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Primăria Timişoara anunţă scăderea subvenţiei pentru energia termică

Articole25 Aug 0 comentarii

Primăria municipiului Timişoara anunţă că intenţionează să scadă subvenţia acordată populaţiei începând de la 1 septembrie 2025. Totuşi, preţul local de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice rămâne neschimbat, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Un proiect de hotărâre în acest sens va fi supus votului Consiliului Local Timişoara.

”Sunt propuse menţinerea preţului local de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice la 847,61 lei/MWh (fără TVA) şi ajustarea preţului local facturat populaţiei la 466,19 lei/MWh (fără TVA). Diferenţa de 381,42 lei/MWh (fără TVA) va fi acoperită prin subvenţie de la bugetul local. Pentru sezonul de iarnă, respectiv perioada noiembrie – martie, diferenţa la factură va fi de aproximativ 480 de lei pentru un apartament cu o cameră, 700 de lei pentru unul cu două camere şi 960 de lei pentru unul cu trei camere”, se arată într-un comunicat de presă, de luni al Primăriei Timişoara.

Până în prezent, Primăria Timişoara acorda o subvenţie de 497,83 lei/MWh fără TVA, iar populaţia plătea 394,78 lei/MWh fără TVA pentru termoficare.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: În România sunt 34 de paturi unde putem trata pacienții cu arsuri, dar până la un anumit nivel / Eu nu am acest orgoliu să țin un pacient cu arsuri grave într-un spital doar pentru că vreau eu să rămână în România / Primul centru de mari arși va fi gata în decembrie

Articole22 Aug • 2.773 vizualizări
0 comentarii

Trei dintre bărbaţii care au participat la jaful de aproape zece milioane de lei din sediul central al poştei din Timişoara au fost trimişi în judecată

Articole18 Aug • 5.701 vizualizări
0 comentarii

VIDEO&FOTO Protest al studenților din Timișoara față de austeritatea din educație / „Educația nu e o cheltuială, ci o investiție”

Articole18 Aug • 1.716 vizualizări
2 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.