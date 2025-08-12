G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Primăria Cluj-Napoca relaxează taxele pentru transportatorii locali / ”O mașină de 35…

șofer tir, camion
Sursa foto: Pixabay

Primăria Cluj-Napoca relaxează taxele pentru transportatorii locali / ”O mașină de 35 de tone, dacă merge noaptea, va plăti 14 lei, iar dacă merge ziua va plăti 28 lei pe zi, dacă doar tranzitează orașul”

Cluj, Orașul meu12 Aug 0 comentarii

Primarul municipiului Cluj-Napoca a anunțat o serie de măsuri menite să vină în sprijinul transportatorilor care desfășoară activități economice pe raza orașului, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Zeci de firme de transport cu sediul în Cluj-Napoca au protestat recent la Consiliul Local, reclamând că taxa zilnică de 28 de lei pentru accesul autocamioanelor de peste 7,5 tone la propriile spații de garare reprezintă o povară excesivă și inacceptabilă pentru operatorii locali.

„Am avut consultări cu transportatorii, astfel încât să putem găsi cele mai bune variante pentru toată lumea. Am făcut o excepție, să spun așa, pentru toți cei care au punct de lucru pe raza municipiului Cluj-Napoca sau sediu social am lăsat posibilitatea de a putea să-și facă abonament pe lună și pe an, așa cum era înainte. Foarte important, aceste tarife au fost obligatorii și înainte pentru toți transportatorii și nu au avut niciun fel de scutire, niciun fel de transportator. Practic ei au spus două chestiuni, este complicat să faci abonament în fiecare zi, mai ales dacă ai 10, 20, 30 de mașini și atunci au solicitat odată să revenim la varianta de abonament pe lună și pe an. Și de asemenea, legat de cuantumul tarifelor, acestea nu au făcut modificate din 2011.

Practic, o mașină de 35 de tone, dacă merge în perioada de noapte, va plăti 14 lei, iar dacă merge într-o perioadă de zi, va plati 28 lei pe zi, dacă doar tranzitează orașul. Iar legat de abonamente, acestea sunt aceleași abonamente care au fost votate în Consiliul Local în anul 2011”, a explica viceprimarul Dan Tarcea.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

USR, acuzații la adresa lui Emil Boc care a apelat la DSP pentru a putea menține un spor al angajaților din Primăria Cluj, pentru „stat prea mult pe scaun”: Demersul primarului este o palmă la adresa tuturor clujenilor care muncesc în aceleași condiții

Articole, Cluj30 Iul • 10.068 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.