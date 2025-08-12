Primăria Cluj-Napoca relaxează taxele pentru transportatorii locali / ”O mașină de 35 de tone, dacă merge noaptea, va plăti 14 lei, iar dacă merge ziua va plăti 28 lei pe zi, dacă doar tranzitează orașul”

Primarul municipiului Cluj-Napoca a anunțat o serie de măsuri menite să vină în sprijinul transportatorilor care desfășoară activități economice pe raza orașului, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj.

Zeci de firme de transport cu sediul în Cluj-Napoca au protestat recent la Consiliul Local, reclamând că taxa zilnică de 28 de lei pentru accesul autocamioanelor de peste 7,5 tone la propriile spații de garare reprezintă o povară excesivă și inacceptabilă pentru operatorii locali.

„Am avut consultări cu transportatorii, astfel încât să putem găsi cele mai bune variante pentru toată lumea. Am făcut o excepție, să spun așa, pentru toți cei care au punct de lucru pe raza municipiului Cluj-Napoca sau sediu social am lăsat posibilitatea de a putea să-și facă abonament pe lună și pe an, așa cum era înainte. Foarte important, aceste tarife au fost obligatorii și înainte pentru toți transportatorii și nu au avut niciun fel de scutire, niciun fel de transportator. Practic ei au spus două chestiuni, este complicat să faci abonament în fiecare zi, mai ales dacă ai 10, 20, 30 de mașini și atunci au solicitat odată să revenim la varianta de abonament pe lună și pe an. Și de asemenea, legat de cuantumul tarifelor, acestea nu au făcut modificate din 2011.

Practic, o mașină de 35 de tone, dacă merge în perioada de noapte, va plăti 14 lei, iar dacă merge într-o perioadă de zi, va plati 28 lei pe zi, dacă doar tranzitează orașul. Iar legat de abonamente, acestea sunt aceleași abonamente care au fost votate în Consiliul Local în anul 2011”, a explica viceprimarul Dan Tarcea.