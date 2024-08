Preşedintele Vietnamului a fost numit secretar general al Partidului Comunist, cea mai importantă funcţie în stat

Preşedintele Vietnamului, To Lam, a fost numit sâmbătă secretar general al Partidului Comunist, cea mai importantă funcţie din Vietnam, confirmând astfel previziunile majorităţii analiştilor după moartea în urmă cu două săptămâni a predecesorului său, Nguyen Phu Trong, informează EFE, citată de Agerpres.

Lam, care ocupa deja postul ca interimar din 18 iulie, cu o zi înainte de a fi anunţată moartea lui Trong, a fost ales în unanimitate de membrii Comitetului Central al Partidului de la Hanoi, potrivit unui comunicat.

Potrivit dpa, care citează un comunicat al partidului difuzat de presa de stat, To Lam va rămâne în această funcţie până la următorul Congres Naţional, care va avea loc în ianuarie 2026, când Partidul Comunist din Vietnam va alege liderii naţiunii pentru următorii cinci ani.

Vietnamul este condus oficial de patru „piloni”: secretarul general, preşedintele, premierul şi preşedintele Adunării Naţionale, aminteşte dpa.

Într-un discurs după numirea lui, Lam s-a angajat să urmeze linia stabilită de Trong, care conducea partidul din 2011, să nu aducă nicio schimbare în politica externă a naţiunii din Asia de Sud-Est şi să se axeze pe îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare socio-economice, potrivit Reuters.

Totodată, noul preşedinte a promis că va spori la maximum spiritul de „autodeterminare, încredere în sine, autosuficienţă, rezistenţă şi mândrie naţională” şi că va accelera campania anticorupţie începută de predecesorul său.

„Voi continua să accelerez lupta împotriva corupţiei, indiferent de persoana vizată”, a insistat To Lam, citat de AFP. „Personal, mă simt norocos că am aşa o mare experienţă în gestionarea campaniei anticorupţie din vremea în care am activat ca ministru al securităţii publice”, a mai declarat To Lam, potrivit Reuters.

Lam, care din luna mai era preşedinte al Republicii Vietnam (o funcţie cu putere executivă aproape inexistentă, dar care oferă relevanţă mediatică), îl emulează pe Trong şi în ceea ce priveşte faptul că deţine simultan cele două funcţii, cel puţin pentru moment, lucru pe care Trong l-a făcut între 2018 şi 2021.

În vârstă de 67 de ani, Lam a fost ministru al securităţii publice din 2016 până în acest an şi a intrat în politburo (cel mai înalt organ de conducere al Partidului Comunist) în 2021, unde a făcut parte din comitetul anticorupţie.

Apartenenţa sa la poliţie, la fel ca şi prim-ministrul Pham Minh Chinh, este interpretată de unii analişti ca un semn că Vietnamul, o ţară fără libertate de exprimare, urmează să intensifice reprimarea disidenţei, comentează EFE.

Noul lider al Partidului Comunist a câştigat notorietate în 2021, când un videoclip cu el în restaurantul londonez al cunoscutului chef turc Busret Gokce, mai bine cunoscut sub porecla de Salt Bae, a fost difuzat pe reţele sociale.

Liderul vietnamez, care venise în Regatul Unit pentru a participa la summitul climatic COP26 de la Glasgow, a apărut în videoclip degustând celebra friptură placată cu aur a bucătarului turc, al cărei preţ era în jur de o mie de euro, mai mult decât salariul oficial de ministru.

Deşi videoclipurile au fost eliminate de către autorităţi, ele au fost totuşi amplu redistribuite şi au apărut parodii precum cea a unui vânzător de tăiţei din oraşul de coastă Danang, al cărui videoclip postat pe reţelele de socializare l-a costat cinci ani de închisoare pentru propagandă împotriva statului.

Agenţia de presă dpa notează că Lam este perceput drept un radical în privinţa abordării mişcării pentru democraţie în Vietnam. Mulţi activişti, disidenţi şi bloggeri au fost închişi în perioada în care Lam a deţinut funcţia de ministru al securităţii publice.

La un an de la numirea sa în poziţia de ministru al securităţii publice, în 2017, agenţia de securitate a Vietnamului ar fi răpit un om de afaceri vietnamez din Germania şi l-ar fi dus în Vietnam. Incidentul a afectat grav relaţiile diplomatice dintre Germania şi Vietnam şi a determinat guvernul de la Berlin să-şi suspende parteneriatul strategic cu Hanoiul, aminteşte dpa.

Potrivit Reuters, mai mulţi oficiali şi diplomaţi au declarat că partidul a discutat despre numirea unui nou preşedinte, astfel încât Lam să se poată concentra pe postul de şef al partidului. Discuţiile ar putea fi încă în desfăşurare, a declarat sâmbătă un diplomat. Dacă Lam va continua să poarte ambele pălării, şi-ar putea spori puterile şi ar putea conduce ţara către un stil de leadership mai autocratic, au spus oficialii, similar cu cel al lui Xi Jinping, care este deopotrivă şeful Partidului Comunist Chinez şi preşedintele Chinei.

Aceasta ar fi o schimbare pentru Vietnam, care, spre deosebire de vecinul său mult mai mare, a preferat până acum un proces decizional mai colectiv, cu liderii supuşi controalelor multiple. Nu ar fi, însă, fără precedent, dat fiind că Trong a deţinut ambele posturi de top timp de aproape trei ani până în aprilie 2021, după moartea fostului preşedinte, mai scrie Reuters.

Xi l-a felicitat sâmbătă pe Lam pentru noul său rol şi a declarat că este pregătit să colaboreze cu secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam (PCV) ”pentru a coordona dezvoltarea substanţială în construirea unei comunităţi China-Vietnam cu un viitor comun”, potrivit Xinhua.