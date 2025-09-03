Președintele României a decorat-o post-mortem pe Steluța Lucia Rodica Coposu, sora fostului lider țărănist Corneliu Coposu, cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri, 3 septembrie 2025, decretul de decorare post-mortem a Steluței Lucia Rodica Coposu, sora fostului președinte al PNȚCD, Corneliu Coposu.
„În semn de omagiu pentru întreaga activitate dedicată păstrării și promovării memoriei victimelor regimului comunist, precum și pentru contribuția deosebită la consolidarea valorilor democratice și la cultivarea spiritului civic în rândul tinerei generații, președintele Nicușor Dan a conferit post-mortem Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler doamnei Steluța Lucia Rodica Coposu”, se arată într-un comunicat de presă al administrației prezidențiale.
