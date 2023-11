Președintele PSD al CJ Călărași, Vasile Iliuță, achitat de Tribunalul București. Decizia nu este definitivă / DNA l-a trimis în judecată pentru abuz în serviciu, fals intelectual și șantaj

Președintele PSD al Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, a fost achitat de Tribunalul București, însă decizia poate fi contestată. DNA l-a trimis în judecată, în anul 2021, pentru abuz în serviciu, fals intelectual și șantaj.

Vasile Iliuță a fost achitat pentru că fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege.

Minuta instanței: „1.În baza art. 396 alin. (5) din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I și a II a C. proc. pen. achită pe inculpatul Iliuță Vasile, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, prevăzută de art.297 alin.1 C.pen. 2.În baza art. 396 alin. (5) din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I și a II a C. proc. pen. achită pe inculpatul Iliuță Vasile, pentru săvârșirea infracțiunilor de fals intelectual în formă continuată (două acte materiale), prevăzută de art. 321 alin.1 din C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.1 din C.pen.. 3. În baza art. 396 alin. (5) din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I și a II a C. proc. pen. achită pe inculpatul Iliuță Vasile, pentru săvârșirea infracțiunilor de șantaj, prevăzută de art.131 din Legea nr.78/2000 raportat la art.207 alin.1 C.pen. În baza art. 25 alin. (5) C. proc. pen., lasă nesoluționate acțiunile civile exercitate de toate părțile civile. În baza art. 275 alin. 3 C. proc. pen. cheltuieli judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C.proc.pen., prin punerea minutei la dispoziția părților și a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 20.11.2023.

Document: Hotarâre 1419/2023 20.11.2023 achită pe inculpatul Iliuță Vasile, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, prevăzută de art.297 alin.1 C.pen. 2.În baza art. 396 alin. (5) din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I și a II a C. proc. pen. achită pe inculpatul Iliuță Vasile, pentru săvârșirea infracțiunilor de fals intelectual în formă continuată (două acte materiale), prevăzută de art. 321 alin.1 din C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.1 din C.pen.. 3. În baza art. 396 alin. (5) din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I și a II a C. proc. pen. achită pe inculpatul Iliuță Vasile, pentru săvârșirea infracțiunilor de șantaj, prevăzută de art.131 din Legea nr.78/2000 raportat la art.207 alin.1 C.pen. În baza art. 25 alin. (5) C. proc. pen., lasă nesoluționate acțiunile civile exercitate de toate părțile civile. În baza art. 275 alin. 3 C. proc. pen. cheltuieli judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C.proc.pen., prin punerea minutei la dispoziția părților și a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 20.11.2023.”

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut în esență următoarea stare de fapt:

„1. În perioada martie – iulie 2019, inculpatul Iliuță Vasile în calitatea menționată mai sus, și-ar fi încălcat atribuțiile de serviciu prevăzute de lege, în sensul că ar fi îngrădit dreptul la muncă al unui număr de 10 angajați din cadrul Consiliului județean Călărași.

Concret, inculpatul Iliuță Vasile nu a aprobat plata drepturilor salariale angajaților respectivi în condițiile în care magistrații Tribunalului Călărași au dispus suspendarea a două hotărâri ale Consiliului Județean Călărași în urma cărora cele 10 persoane fuseseră eliberate din funcția publică pe care o dețineau.

În aceeași perioadă și în același context, inculpatul ar fi semnat două documente despre care știa că sunt falsificate și în care, cu știință, nu fuseseră inserate perioadele lucrate de persoanele vătămate în modalitatea de mai sus.

Prin aceste demersuri, ar fi fost creat un prejudiciu în dauna angajaților respectivi în valoare totală de 134.203 lei, cuantificat în neplata drepturilor salariale.

2. La data de 20 decembrie 2019, inculpatul Iliuță Vasile ar fi exercitat constrângeri asupra unui procuror pentru a-l determina să nu dispună trimiterea sa în judecată într-o cauză penală în care avea calitatea de inculpat.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București.”