Primele reacții după meciul României cu Cipru, încheiat 2-0. Mircea Lucescu: „Băieții au făcut o partidă bună (…) Arbitrajul a fost ca de obicei: catastrofal”

Mai mulți protagoniști ai României din meciul cu Cipru, încheiat 2-0, în preliminariile Cupei Mondiale 2026, au oferit reacții la cald după partidă. În acest sens, selecţionerul Mircea Lucescu s-a declarat mulţumit de evoluţia jucătorilor, relatează News.ro.

„Trei puncte foarte importante şi un joc foarte bun, cu o relaxare care nu ar fi trebuit să apară în ultimele minute. Băieţii au făcut o partidă bună şi din punctul ăsta de vedere sunt mulţumit. Arbitrajul a fost ca de obicei: catastrofal”, a declarat Mircea Lucescu la Prima TV.

Unul dintre cei mai buni fotbaliști de pe teren, Dennis Man, a recunoscut că naționala avea nevoie de victoria cu Cipru.

„O victorie importantă, aveam nevoie de ea. Suntem bucuroşi că am putut câştiga în faţa suporterilor. Ne-am chinuit puţin, dar am reuşit să înscriem. Din păcate nu am mai reuşit să înscriu, a fost cea mai proastă perioadă a mea. Sper să încep din această seară o perioadă pozitivă. Cât mai sunt meciuri, credem în şansa noastră. La fotbal se poate întâmpla orice. Eu nu mă gândesc la baraj, cât timp sunt şanse în grupă, mă gândesc doar la acest lucru”, a declarat Man la Prima TV.

Căpitanul serii, Andrei Rațiu, a mărturisit că este o victorie de moral și că a resimțit responsabilitatea banderolei.

„Este o victorie de moral. Am venit şi am câştigat şi asta e important. După primul gol m controlat total meciul. Este o mare responsabilitate, cred că mai devreme sau mai târziu trebuia să fiu, am multe selecţii, sunt un jucător respectat, am încercat să fiu eu. Noi avem speranţe până când şanse matematic. Publicul este mereu un plus pentru noi”, a declarat Raţiu la Prima TV.

Valentin Mihăilă, proaspăt revenit pe teren, a ținut să mulțumească fanilor pentru susținerea din tribune.

„Trebuia să câştigăm, să demonstrăm că suntem o echipă bună. Le mulţumim fanilor că au fost alături de noi, sper că le-am făcut o bucurie. Am intrat motivaţi, ştiam ce echipă vom întâlni şi suntem bucuroşi că am câştigat, Meciuri mai sunt, se mai pot încurca echipele, credem în şansa noastră şi vom da totul pentru calificare”, a declarat Mihăilă.

Naţionala României a învins selecţionata Ciprului, scor 2-0, într-un meci disputat, marţi, în preliminariile Campionatului Mondial 2026, pe Arena Naţională, și a bifat al doilea succes din patru meciuri în grupa H, ocupând locul patru cu 6 puncte.