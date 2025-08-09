Preşedintele polonez Nawrocki va face o vizită în SUA la invitaţia lui Trump

Noul preşedinte polonez Karol Nawrocki, care a depus jurământul miercuri, va face la începutul lui septembrie o vizită la Washington, a anunţat sâmbătă şeful său de cabinet, Pawel Szefernaker, într-un text preluat de Reuters de pe platforma X, transmite Agerpres.

„Într-o scrisoare de felicitare primită în ziua inaugurării, preşedintele SUA Donald Trump l-a invitat pe preşedintele polonez Karol Nawrocki la Casa Albă pentru o întâlnire oficială de lucru în 3 septembrie 2025”, arată mesajul.

Nawrocki a subliniat de multe ori importanţa unor relaţii polono-americane bune, reaminteşte Reuters. În timpul campaniei sale electorale susţinute de principalul partid naţionalist de opoziţie din Polonia, Lege şi Justiţie (PiS), el a fost primit de Trump în Biroul Oval cu puţin timp înainte de alegerile prezidenţiale poloneze din mai; preşedintele american i-a susţinut candidatura.