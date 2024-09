Preşedintele PNL: ”Cartea mea a costat în sine 20.000 de euro / Panourile sunt o campanie de promovare a liderului partidului” / Acum o lună partidul admitea că era promovată cartea

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a afirmat, miercuri, că tipărirea cărţii lui – „În slujba ţării” – a costat aproximativ 20.000 de euro, sumă suportată de Partidul Naţional Liberal din subvenţii şi cotizaţii, menţionând că panourile apărute pe această temă nu reprezintă altceva decât „o campanie de comunicare, de promovare a liderului” formaţiunii politice, transmite Agerpres.

Întrebat, într-o emisiune la Digi 24, de ce a schimbat numele cărţii sale în „În slujba ţării”, fiind scos cuvântul ostaş, care era trecut pe panourile de promovare, Nicolae Ciucă a precizat că este vorba despre serviciul şi activitatea sa profesională şi se înţelegea de la sine că a fost toată viaţa un militar.

„Mi s-a părut normal să fie vorba de tot ceea ce înseamnă serviciul şi activitatea pe care am avut-o în viaţa profesională. (…) Panourile au făcut parte din politica de comunicare, din politica de abordare a propagandei Partidului Naţional Liberal. Se înţelegea de la sine că sunt un militar, am fost militar o viaţă întreagă. Nu era nevoie să mai fie pe carte asta”, a explicat Nicolae Ciucă.

De asemenea, întrebat despre faptul că promovarea cărţii cu panouri a costat două milioane de euro, liderul PNL a precizat că nu a fost promovată o carte, ci liderul Partidului Naţional Liberal.

„Partidul Naţional Liberal încă din februarie a contractat tot acest panotaj astfel încât să îl avem la dispoziţie pe tot parcursul anului, astfel încât să acoperim toată perioada electorală. Ca atare, aţi văzut că noi am avut panouri cu Congresul Partidului Popular European, am avut panouri cu 149 de ani de la înfiinţarea Partidului Naţional Liberal, am avut panouri cu aleşii locali, după care a apărut panoul cu promovarea liderului Partidului Naţional Liberal şi în aceeaşi perioadă s-a scurtat, pentru că am luat acea decizie de comasare şi s-a produs un ecart mai mare între alegerile locale şi alegerile prezidenţiale şi parlamentare. Nu a existat altă formă de acoperire. Deci, nu este vorba de nimic altceva şi n-a fost promovată o carte, a fost promovat liderul Partidului Naţional Liberal”, a precizat Nicolae Ciucă.

„Cartea în sine nu ştiu dacă a costat mai mult de 20.000 de euro”, a completat el.

Liderul liberalilor a menţionat că partidul a suportat tipărirea cărţii.

„Deci nu este nimic altceva decât o campanie de comunicare, o campanie de promovare a liderului Partidului Naţional Liberal. Uitaţi-vă câţi bani s-au cheltuit de către celelalte partide în promovarea pe reţelele de socializare. Credeţi că e mai puţin? Banii sunt şi din subvenţii şi din cotizaţii”, a adăugat Ciucă.

Cât priveşte faptul că în carte nu vorbeşte despre Marcel Ciolacu, liderul PNL a răspuns: „Pentru că n-a făcut parte din viaţa mea”.

„Nu am vorbit despre coaliţie. Coaliţia de acum nu reprezintă perspectiva şi înţelegerea mea despre cum trebuie să arate România. Coaliţia de acum a reprezentat o decizie pentru a putea să trecem ţara printr-o situaţie, prin cel mai complex context prin care putea să treacă ţara noastră”, a afirmat el.

Pe de altă parte, Nicolae Ciucă este de părere că această coaliţie a fost o realizare.

„Putem să spunem că a fost o realizare din moment ce am reuşit printr-un comportament onest, echilibrat să menţinem stabilitatea politică”, a arătat preşedintele PNL.

Context

PNL a comunicat în luna august, la întrebările Snoop, că din luna mai și până azi a cheltuit „din subvenții acordate de la bugetul de stat” 510.000 de euro pe lună pe 400 de panouri stradale care promovează cartea lui Nicolae Ciucă, un proiect personal finanțat din bani publici. Partidul a mai achitat 450.000 de euro pentru producerea și montarea afișajului în toată țara.

În total, 2 milioane de euro pe primele trei luni.

În perioada 10 mai – 9 iunie 2024 a fost prima oară din 2015, de când legea română a interzis publicitatea electorală outdoor, când un partid și-a păstrat panotajul în timpul campaniei. În locul lui Nicolae Ciucă, pe panouri a apărut cartea lui Nicolae Ciucă, cu figura acestuia pe copertă.

„Noi am făcut un deal că am luat panourile pe un an de zile”, a explicat Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL. El a spus că „panourile le-am plătit strict în zona electorală, iar, în rest, le-am ocupat cu altceva”, referindu-se la cartea șefului său de partid.

PNL a oferit sumele cheltuite pentru marketingul cărții lui Ciucă, la cererea site-ului de investigații Snoop.

Rareș Bogdan nu vede niciun conflict de interese în a finanța din bani publici o carte privată și spune că „Faptul că vorbim despre o carte pe mine mă bucură. După mult timp, de la Cățeluș cu părul creț și Capra cu trei iezi, unii vor mai ține, în sfârșit, mâna pe o carte”.