Premiul Nobel pentru Medicină, acordat americanilor Victor Ambros și Gary Ruvkun

Premiul Nobel pentru Medicină 2024 a fost acordat luni americanilor Victor Ambros și Gary Ruvkun pentru descoperirea microARN și rolul său în reglarea post-transcripțională a genelor, a anunțat luni organismul care acordă premiul, citat de agenția Reuters.

The 2024 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Victor Ambros and Gary Ruvkun for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation. pic.twitter.com/rg3iuN6pgY

