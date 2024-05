Premierul armean Nikol Paşinian anunţă o aterizare de urgenţă a elicopterului în care se afla, într-o zonă muntoasă

Premierul armean Nikol Paşinian anunţă sâmbătă că un elicopter la bordul căruia se afla a fost nevoit să aterizeze de urgenţă într-o zonă muntoasă din cauza unor condiţii meteorologice nefavorabile, un incident care nu s-a soldat cu victime, relatează AFP, citată de News.ro.

”Totul este bine. Din cauza condiţiilor meteorologice rele, elicopterul nostru a efectuat o aterizare neprevăzută la Vanadzor. Continuăm, acum, drumul cu maşina”, a anunţat pe Facebook şeful Guvernului de la Erevan.

Vanadzor este o localitate situată într-o vale înconjurată de munţi, în nordul acestei ţări din Caucaz.

Nikol Paşinian se confruntă în pezent cu o contestare din cauza cedării a patru sate de frontieră Azerbaidjanului şi a victoriei Baku în ultimele două războaie în vederea preluării controlului enclavei Nagorno Karabah, în 2020 şi 2023.

Un accident de elicopter într-o zonă muntoasă şi în condiţii meteorologice dificile s-a soldat, în mai, cu moartea preşedintelui iranian Ebrahim Raisi, în nord-vestul Iranului.