Premierele weekendului în cinematografe

Cea mai așteptată premieră, continuarea epopeei SF Dune, se vede pe marele ecran. Partea a 2-a a filmului semnat de Denis Villeneuve continuă călătoria lui Paul Atreides (Timothée Chalamet), care pornește pe calea răzbunării împotriva celor care i-au distrus familia. Lui Chalamet i se alătură Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling și Stephen McKinley Henderson. Printre noii veniți se numără Austin Butler, Christopher Walken, Florence Pugh, Léa Seydoux și Souheila Yacoub.

Potrivit criticilor, „Dune: Partea a doua”: Epopeea SF a lui Timothée Chalamet este mai mare ca amploare si distributie. Filmul impresionează prin efecte speciale magistrale, si chiar daca personajele noi adaugă complexitate, supraîncărcă poveștile, făcând acțiunea filmului să pară grăbit. Efectele speciale, scenele masive de luptă și editarea sunetului rămân cele mai importante momente în „Dune 2”. Pe măsură ce filmul se apropie de sfârșit, ar fi greu de spus că există o finalitate în aceasta a doua parte, transmite București FM, preluat de Rador.

A trecut ceva timp de când nu am mai avut un documentar în cinematografe. De această dată, suporterii sunt chemați să strige ”Hai România” și să rememoreze cele mai intense momente ale fotbalului românesc din ultimii 40 de ani. În această producție semnată de regizorul Claudiu Mitcu, aflăm povestea generației de aur din care au făcut parte Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Ilie Dumitrescu, Bogdan Stelea și Florin Prunea.

„Hai, România!” spune povestea celei mai vii și intense perioade din fotbalul românesc: anii 1980-2000. Hagi, Ienei, Popescu, Iordănescu – sunt doar câțiva dintre eroii acestui film, care fac dezvăluiri în premieră, își spun trăirile așa cum nu le-au mai spus niciodată.

Avem noutăți și pe cea mai accesată platforma de streaming, Netflix. În serialul ”The Gentlemen”, care apare din 7 martie, un baron american al drogurilor vrea să vândă un imperiu al canabisului britanic, declanșând o serie de comploturi, intrigi și atacuri violente. Pelicula va avea 8 episoade si vine cu o distributie din care fac parte Theo James, Ruby Sear, Kaya Scodelario și mulți alți actori extrem de cunoscuți.

Serialul ”3 Body Problem” se va lansa pe 21 martie și spune povestea primului contact al umanității cu o civilizație extraterestră.

Primele 5 episoade din al treilea sezon al serialului ”Young Royals” se vor lansa pe 11 martie, iar episodul final va putea fi urmărit pe 19 martie. Acesta va fi ultimul sezon al serialului și va ajunge la o concluzie cu privire la relația dintre Prințul Wilhelm și Simon Eriksson.

”The Believers” este o dramă thailandeză despre trei antreprenori talentați și ambițioși care se luptă să-și plătească datoriile după ce noua lor afacere a eșuat. Ei dau peste o oportunitate de afaceri, dar trebuie să exploateze credințele religioase ale oamenilor. Primul sezon al serialului se va lansa pe 27 martie.

Drama mexicană ”Bandidos” centrată în jurul unei echipe de vânători de comori care încearcă să efectueze un furt pe coasta Mexicului, unde un galion spaniol naufragiat ascunde o comoară legendară. Primul sezon al serialului se va lansa pe 13 martie.

Alte seriale care se vor lansa pe Netflix în luna martie sunt: The Netflix Slam (3 martie), Hot Wheels Let’s Race (4 martie), Full Swing, Sezonul 2 (6 martie), Supersex (6 martie), The Signal (7 martie), Girls5eva S3 (14 martie), Is It Cake?, Sezonul 3 (29 martie).

La categoria filme, una dintre noutățile din această primăvară este ”Spaceman”, lansată vineri, 1 martie. Adam Sandler joacă rolul lui Jakub Procházka, primul astronaut ceh aflat într-o misiune pe Venus, care riscă să-și piardă familia după ce și-a sacrificat viața de acasă pentru ambiția științifică.

Filmul ”Damsel” se va lansa pe 8 martie. Millie Bobby Brown joacă rolul lui Elodie, care este nevoită să se căsătorească cu prințul perfect, doar pentru a afla că ea este sacrificiul pentru a potoli un dragon însetat de sânge. Având în vedere că nimeni nu va veni în ajutorul ei, Elodie trebuie să se salveze singură.

Drama sud-coreeană ”My Name Is Loh Kiwan” urmărește povestea de dragoste dintre Loh Kiwan, refugiat în Belgia, și o femeie pe care o întâlnește și i se pare lipsită de orice speranță. Filmul poate fi urmărit deja, pe platforma de streaming.

Netflix a anunțat lansarea unui remake al clasicului francez din anii 1950, ”The Wages of Fear” (Le Salaire de la Peur), într-o producție care reunește platforma de streaming cu maestrul de thriller de acțiune Julien Leclercq. Filmul original din 1953 îi are în distribuție pe Yves Montand, Peter van Eyck, Charles Vanel și Folco Lulli, care interpretează rolul celor patru bărbați angajați să conducă camioane încărcate cu nitroglicerină prin munți, ca parte a unei operațiuni de stingere a unui incendiu izbucnit la o sondă de petrol. Pelicula se va lansa pe data de 29 martie 2024.