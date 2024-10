Sursa foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Ministrul de Interne, despre drug-test: ”Lucrăm cu tehnologia cu care lucrează orice minister de Interne din Europa/ Sunt judeţe unde am compatibilitate de 80, 90, 100% între ce îmi arată drug-testul şi am judeţe unde am 30%, cu acelaşi aparat”