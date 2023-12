Povestea unui român din Italia care la 29 de ani este patronul unui butic de lux / Radu Măgureanu, care locuiește în Fontanelle, este mândru de drumul pe care l-a ales: „Trebuie să îți asumi riscuri, să te arunci, să experimentezi și să crești”

Există mult entuziasm în cuvintele lui Radu Măgureanu, un locuitor din Fontanelle, care este vizibil mândru de aventura profesională în care s-a lansat: are doar 29 de ani, dar este deja proprietarul buticului de lux „Porta Leone”, preluat de la proprietarul anterior și situat la intrarea în Porta Dante din Conegliano, una dintre intrările în istorica Via XX Settembre. O poveste, a sa, care insuflă pozitivitate și poate servi drept exemplu într-o perioadă în care negativismul și descurajarea domnesc în fața unei lumi profesionale adesea complicate, competitive și pline de capcane. În ciuda acestui fapt, Radu a mers drept înainte, încrezător că vrea să-și atingă obiectivele, scrie Quotidiano del Piave.

„Am preluat firma în februarie – este premisa oferită de tânărul proprietar. Anterior am lucrat și la «Jack & Jones», unde, după numai o lună acolo, am fost premiat ca fiind cel mai bun vânzător din Italia.”

Un parcurs în industria confecțiilor precedat de o diplomă în psihologie la Universitatea din Trieste: un domeniu distinct care, potrivit relatării tânărului de 29 de ani, a contribuit la construirea unui istoric de muncă, alcătuit din experiențe diverse, care l-a condus la acest nou capitol de viață.

„Provin dintr-o familie în care a existat întotdeauna multă afecțiune și dialog: am fost întotdeauna obișnuit să ascult”, a spus el. „Mai întâi am studiat la liceul socio-pedagogic din Sacile, ceea ce mi-a oferit acel «quid în plus». Apoi a urmat licența în psihologie la Trieste. Apoi am plecat în căutarea drumului meu, pentru că eu cred că cultura este o lentilă prin care privești lumea. Cred, de asemenea, că este important să știi cum să faci ceva.”

„După absolvire am avut mai multe experiențe: multe zile de probă neplătite, am lucrat ca ospătar sâmbăta, de Crăciun și de Anul Nou”, a continuat el. „Deci, în lumina tuturor acestor lucruri, spun că trebuie să îți asumi riscuri, să te arunci, să experimentezi și să crești. Acolo unde există un lucru care te sperie, trebuie să te arunci: nu vei putea face acest lucru atâta timp cât rămâi în zona ta de confort.”

O viziune a lucrurilor care l-a condus, așadar, la această alegere, într-un moment în care sectorul comerțului, în general, nu o duce prea bine.

„Angajamentul nu este cu siguranță indiferent: fac de toate, pentru că am fost întotdeauna obișnuit să fac de toate”, a povestit el, în timp ce era ocupat cu amenajarea vitrinei de Crăciun a buticului, împreună cu colaboratorul său. „Cred, de asemenea, că munca te face să realizezi importanța banilor și, de asemenea, ajungi la concluzia că trebuie să faci lucrurile din pasiune.”

Există o amabilitate în comportamentul tânărului de 29 de ani, care transpare și la un moment dat în timpul interviului, când un client intră în magazin pentru a proba o jachetă: tânărul nu se cruță în a sfătui cu privire la cea mai bună ținută pe care să o afișeze, cu o simplitate și o amabilitate evidente.

„Îmi place să salut oamenii și fac și programări după program, într-o perioadă în care există o anumită neliniște generală în rândul oamenilor: s-a schimbat modul de a cumpăra și de a investi”, a adăugat el. „Cu siguranță trebuie să faci sacrificii atunci când vrei să realizezi ceva, dar să ai un obiectiv în minte și să-ți stabilești priorități.”

Și arată că are obiective clare, atât pentru prezent, cât și pentru viitor. „Astăzi vreau să îmi dezvolt afacerea, promovând-o pe Instagram, iar apoi să deschid un e-commerce”, a adăugat el. „Mă concentrez foarte mult pe brandurile italiene (și nu pe «fast fashion»), pentru că asta înseamnă să vorbesc despre istorie.”

„Brandul meu preferat este cu siguranță Brunello Cucinelli, pentru că reprezintă eleganța, atenția la detalii în haine care rezistă în timp”, a explicat el. „Personal, cred și propun modelul unui bărbat rafinat care este mereu pregătit, pentru orice ocazie.”

Povestea sa a fost împărtășită pe rețelele de socializare de către președintele regiunii Veneto, Luca Zaia: „Radu este un exemplu concret despre cum munca, strădania și sacrificiile te pot duce departe”, a scris guvernatorul. „Îți doresc tot succesul pe care îl meriți, sunt mândru că Veneto oferă oportunități tinerilor ca tine!”

„Mama mea i-a scris lui Zaia pentru că este mândră. Nu mă așteptam la toată această notorietate”, a mărturisit el. „Faci diferența în munca ta dacă există pasiune, dacă te gândești doar să câștigi bani nu vei ajunge nicăieri. Îmi place să fiu un fel de personal shopper pentru clienții mei, mă distrez. Cred că fiecare piesă de îmbrăcăminte poate fi interpretată: moda poate fi văzută ca o expresie a personalității.”

„Colegilor mei le-aș spune: «Tot ceea ce faceți, faceți-o din pasiune și nu pierdeți timpul. Alergați-vă un pic»”, a conchis Măgureanu.