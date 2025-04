Povestea singurei femei crescătoare de porumbei din Old Delhi / „Este o legătură pe care nu o poți construi peste noapte. Asta este ceva ce nimeni nu-mi poate lua”

În lumea dominată de bărbați a kabootarbazi-ului din Delhi, pasiunea unei femei pentru păsările ei i-a adus respect, admirație și un loc în cer.

Pe măsură ce asfințitul coboară pe Old Delhi, străzile pline de viață devin și mai aglomerate, cu pietoni care înaintează pe străzile pline de ambuteiaje și cu ricșele care claxonează nerăbdătoare. Dar deasupra haosului, un ritual mai liniștit își ia zborul.

Pe acoperișurile din cartierele vechi, kabootarbaaz (crescătorii de porumbei) își eliberează stolurile dragi spre cer. Fluierăturile străbat aerul și strigătele răsună din acoperiș în acoperiș. Și păsările răspund, transformând linia orizontului într-un spectacol învolburat.

Creșterea porumbeilor în Old Delhi este mai mult decât o distracție; este un cordon ombilical al identității Old Delhi, care își are rădăcinile în patrimoniul moghol al orașului. „Un kabootarbaaz se mândrește enorm cu porumbeii săi”, spune Ratnendu Ray, care conduce plimbări legate de patrimoniu în Delhi pentru Indian National Trust for Art & Cultural Heritage (INTACH). „Este un sentiment de sine, identitate culturală și apartenență.”

O moștenire vie

Tradiția creșterii porumbeilor, cunoscută sub numele de kabootarbazi, datează din cele mai vechi timpuri, își trage rădăcinile din epoca Mahabharata (între 400 î.Hr. și 200 d.Hr.), când păsările erau ținute în palate pentru a distra regalitatea. „Femeile de la curte stăteau adesea în jharokhas (balcoane) și priveau porumbeii în zbor”, spune autoarea și istoricul Rana Safvi.

Cu toate acestea, explică ea, sub conducătorii musulmani această distracție a evoluat într-un sport popular.

„Sportul și-a atins apogeul sub împăratul Jahangir, care a comparat kabutarbaazi cu ishqbaazi (arta iubirii) și a adus la Delhi experți în dresajul porumbeilor, ridicând tradiția la un nou nivel de rafinament.”

Mii de îngrijitori de porumbei din oraș duc mai departe această tradiție, urcând în ierarhie de la shagird, sau stagiar, până la khalifa. „[Ei sunt] în cele din urmă recunoscuți de frăție ca ustaad – cel mai înalt nivel la care se poate ajunge”, spune Ray.

Singura femeie din văzduh

În timp ce kabootarbazi este în mod tradițional o meserie de bărbat, transmisă din tată în fiu de-a lungul secolelor, Shaheen Parveen are distincția de a fi singura femeie columbofilă din Delhi.

În cartierul Khawaja Mir Dard Basti, Parveen trece prin diverse roluri într-o zi, de la soție devotată la mamă și bunică. Cu toate acestea, de îndată ce rămâne singură, urcă scările de bambus care duc pe acoperișul casei sale, deasupra străduțelor înghesuite unde bărbații savurează kebab-uri prăjite în mici restaurante.

Își începe ziua inspectându-și cei peste 100 de porumbei, asigurându-se că fiecare este sănătos înainte de a-i hrăni cu un amestec personalizat de cereale. Apoi îi antrenează prin zboruri cronometrate, folosind fluierături sau aplauze pentru rechemare. Seara face apeluri și verifică cuibul; de asemenea, le perfecționează abilitățile pentru concursuri.

O voce deasupra acoperișurilor

La apusul soarelui, vocea lui Parveen se detașează de miriadele de apeluri ale bărbaților care fac ecou pentru porumbei. Pe măsură ce ea își ridică vocea la cel mai înalt ton, oamenii se uită pe ferestre și pe terase pentru a o zări pe columbofila lor preferată.

A fi kabootarbaaz este atât tradiție, cât și pasiune, iar Parveen spune că timpul petrecut cu păsările îi aduce un sentiment de pace și liniște. „Dacă nu petrec timp cu ei, mă simt rău; sunt ca și copiii mei”, spune ea.

Ruperea barierelor

Ascensiunea lui Parveen la statutul respectat pe care îl deține acum în cadrul comunității dominate de bărbați a fost departe de a fi ușoară.

Îi datorează tatălui ei dragostea pentru acest sport. „În fiecare zi, după ce mă întorceam de la școală, mă ducea pe acoperiș să-i văd porumbeii și atunci a început dragostea mea pentru păsări”, spune ea.

Cu toate acestea, a trebuit să se confrunte cu dezaprobarea fratelui ei, care i-a interzis să își continue hobby-ul. Mai târziu, s-a confruntat cu critici din partea altora, care susțineau că nu era potrivit pentru o femeie. Cu toate acestea, ea a persistat, condusă de dragostea ei pentru păsări.

„Când abilitățile tale sunt lăudate și comunitatea te respectă pentru ele, te simți înălțat, atunci vocile celor care vorbesc împotriva ta nu contează”, spune ea. „Lasă oamenii să spună ce vor, eu voi continua să fac ceea ce vreau și ceea ce îmi dă pace.”

Respectată în comunitate

Parveen a câștigat un respect larg în comunitate pentru talentele sale. „Oamenii văd vizita unui columbofil experimentat pe acoperișurile lor ca pe o binecuvântare; primesc multe oferte de la oameni care îmi cer să le binecuvântez porumbeii”, spune ea zâmbind. Cu toate acestea, ea refuză de obicei aceste oferte: „Nu am timp de porumbeii mei; de asemenea, este obositor.”

Columbofilii cu experiență, precum Mohsin Ustaad, își fac timp din programul lor încărcat pentru a o sprijini pe Parveen cu hrană și medicamente, cheltuieli pe care uneori se luptă să și le permită.

„Am venit la terasa ei pentru că o respect și am admirație pentru priceperea ei”, spune Mohsin. Parveen zâmbește timid: „Costă mii de rupii – din fericire Mohsin ne ajută”.

Un campion celebru

Cel mai mare triumf al lui Parveen a venit atunci când porumbeii ei au câștigat o cursă locală majoră care a atras sute de ustaads și pasionați din Old Delhi și nu numai – mulți dintre ei și-au antrenat păsările luni sau ani de zile. În cadrul cursei, porumbeii au fost eliberați dintr-un loc îndepărtat și au trebuit să găsească drumul înapoi spre casă. Judecata s-a bazat pe viteză, rezistență și cât de bine au răspuns porumbeii la apelurile ustaadului lor.

Câștigătorii cursei primesc trofee, premii în bani și un respect imens în cadrul comunității kabootarbazi. Ulterior, zeci de deținători de porumbei i-au oferit cadouri lui Parveen. „Unii chiar mi-au dat bani. A fost ca și cum India ar fi câștigat Cupa Mondială, unii mi-au pus ghirlande, am fost emoționată și fericită”, spune ea, arătând videoclipuri și fotografii ale evenimentului.

„Oamenii au recunoscut-o, a primit mai mult respect”, adaugă fiica ei.

O atracție pe acoperiș

Porumbăritul a devenit, de asemenea, o atracție pentru călătorii care vizitează Delhi, care sunt intrigați să vadă un mod de viață pe care poate l-au văzut în filmele de la Bollywood, dar nu l-au văzut niciodată cu ochii lor.

Kabootarbaazi, spune Ray, este guvernat de un set bogat de structuri sociale, reguli nespuse și coduri de conduită. „Columbofilii operează adesea în cadrul unor teritorii specifice, de obicei în jurul cartierului sau acoperișului lor”, explică el. „A se aventura pe teritoriul altora este considerat lipsă de respect. Există, de asemenea, competiții și turnee; a fi martor la toate acestea este deliciul călătorului.”

O plimbare de patrimoniu și kabootarbaz introduce vizitatorii în această lume, plimbându-se pe aleile sinuoase dintre case și urmărind păsările care zboară pe cerul deschis al orașului.

Spectacolele social media

Creatorii de conținut se înghesuie și ei în Old Delhi pentru a surprinde priveliștea păsărilor înălțându-se și învârtindu-se pe cer. Pe măsură ce urcă pe terase, deținătorii experimentați de porumbei intră în acțiune. Cu mișcări rapide și exersate, ei strâng cu putere plasa folosită pentru a ghida păsările în timpul zborului; fluieră, aplaudă și strigă în cântece ritmice.

Porumbeii, în plin zbor, răspund la unison, întorcându-se spre casă, cu aripile tăind aerul într-un dans sincronizat.

„Urmăresc de ceva timp paginile cu îngrijitori de porumbei pe YouTube și pe alte platforme”, spune Imran Ahmed, care a venit să facă fotografii pentru platformele sale de social media. „Astăzi, mă bucur să fiu în sfârșit printre ei, capturând fotografii și fiind fotografiat alături de aceste păsări frumoase.”

O legătură durabilă

La sfârșitul zilei, Parveen urcă pe terasa ei și le dă drumul păsărilor. Când acestea ajung la o anumită înălțime, ea le cheamă să se întoarcă. Ele răspund imediat.

„Antrenez fiecare pasăre să-mi recunoască vocea, să-mi cunoască chemarea și să aibă încredere în mine. Este o legătură pe care nu o poți construi peste noapte”, explică Parveen, aranjând hrana porumbeilor.

Deși nu este încă un ustaad oficial, priceperea și statutul ei sunt de netăgăduit. „Aceste păsări îmi simt stările de spirit, iar eu le simt pe ale lor”, spune ea, zâmbind. „În această lume a penelor și a cerului, ele mă cunosc așa cum le cunosc și eu. Asta este ceva ce nimeni nu-mi poate lua.”