Povestea finalei Cupei Angliei dintre Crystal Palace și Manchester City – Între evitarea episodului din 1990 și cosmetizarea unui sezon pierdut

Crystal Palace și Manchester City se duelează, sâmbătă, de la ora 18:30, pe Wembley, în finala Cupei Angliei, cea mai veche competiție de fotbal, pentru un trofeu titrat de numeroase cluburi engleze.

Ediția din acest an aduce față în față două echipe diametral opuse: campioana de altă dată (sezonul trecut), care încearcă să cosmetizeze o campanie cu mult sub așteptări – Manchester City – și povestea frumoasă a ediției, underdog-ul sau surpriza, Crystal Palace, care țintește pentru primul trofeu FA Cup după dezamăgirea din 1990.

Crystal Palace a avut o șansă de aur în 1990, atunci când, proaspăt promovată în primul eșalon al fotbalului englez și umilită în debut de Liverpool cu 9-0, ajungea în semifinale după ce trecuse de echipe precum Portsmouth, Huddersfield Town, Rochdale și Cambridge United.

Ultimul obstacol dinaintea finalei era Liverpool, liderul autoritar din campionat și deținătoarea trofeului. După un 2-2 în timpul regulamentar, Alan Pardew, viitorul antrenor al lui Palace avea să-și trimită echipa în finală, grație unui gol din minutul 109.

În cealaltă semifinală, Oldham, o echipă de divizie secundă, făcuse parte alături de Manchester United dintr-un thriller – un 3-3 incredibil în primul meci, dar în rejucare United s-a impus în prelungiri cu 2-1.

Crystal Palace a fost ultima echipă formată integral din jucători englezi care a jucat o finală de FA Cup. United, condusă de Alex Ferguson, a fost ultima echipă 100% britanică care a câștigat-o.

La Wembley, Palace a deschis scorul prin O’Reilly, dar Robson și Hughes au întors rezultatul. Apoi a intrat în scenă Ian Wright. Revenit după o dublă fractură, atacantul a egalat la prima atingere și apoi a dus echipa în avantaj în prelungiri (min. 92).

„A fost cel mai mare moment al carierei mele – fără îndoială – pentru tot ce a însemnat până atunci”, a spus Wright, citat de Reuters. „Să ajung de la non-ligă la Wembley, să intru pe teren și să fac ce am făcut… a fost ca un basm.”

Dar visul a fost spulberat de Mark Hughes, care a egalat târziu (min. 109) și a trimis finala în rejucare.

În a doua partidă, la cinci zile distanță, spectacolul nu s-a repetat. Palace a luptat cu demnitate, dar United a câștigat cu 1-0 prin golul lui Lee Martin.

Acea victorie avea să fie începutul epocii glorioase Ferguson la United – care i-a mai învins pe Palace într-o finală de Cupă și în 2016 – dar a lăsat o rană deschisă în inimile fanilor londonezi.

„Mi-aș fi dorit enorm să câștigăm acel trofeu. Eram la doar șapte minute”, și-a amintit Wright. „Șapte minute. Sincer, nici acum nu pot accepta.”

După mai multe momente în care campioana en-titre era departe și de calificarea pentru următoarea ediție de Champions League, formația antrenată de Pep Guardiola vede în această finală șansa de a-și cosmetiza campania, de a-și farda loviturile primite în serie într-un an în care fanii se așteptau poate la un nou event.

Manchester City a început bine sezonul: „cetățenii” și-au adjudecat cu o săptămână înainte de startul Premier League 2024/2025 trofeul Community Shield, ridicat chiar în fața rivalilor de la Manchester United (după penalty-uri). Au urmat 13 meciuri fără eșec în campionat și Liga Campionilor, dintre care 10 victorii, dar eliminarea din EFL Cup în fața celor de la Tottenham Hotspurs a dat startul dezastrului.

City nu s-a mai regăsit și avea să fie eliminată din cursa pentru titlu, câștigată detașat de Liverpool și din Champions League, în barajul pentru optimi, de către Real Madrid, cu un rușinos 3-0 pe Bernabeu.

Nici Guardiola nu trecea prin momente prea bune, apărând deseori în interviurile după meciuri cu zgărieturi la nivelul capului și răni deschise, cauzate de el însuși în timpul partidelor. Nici viața privată nu-i mai surâdea, întrucât suferea o despărțire de soție în acele momente, lucru pe care multe voci îl considerau important în jocul sub nivelul așteptat al echipei. Pe lângă asta, un alt factor a fost reprezentat de absența Balonului de Aur Rodri pe tot parcursul sezonului

Ulterior, Manchester City cu Guardiola la cârmă au găsit valul bun și au reușit să reintre în lupta crâncenă pentru top patru în Premier League, în timp ce tehnicianul spaniol a remediat relațiile cu soția.

În prezent, „cetățenii” sunt pe poziția a șasea în campionat, la doar trei puncte de locul doi, ocupat de Arsenal și neînvinși din 8 martie. Dar, mai important de atât, pentru City se întrezărește un trofeu, ocazie numai bună de a șterge cu buretele tot ce s-a întâmplat pe parcursul acestui sezon, dar și de a da mai multă încredere fanilor pentru sezonul viitor.

Așadar, Manchester City este la a treia finală consecutivă FA Cup, după ce a fost câștigătoare în 2023 și învinsă în 2024 de rivala Manchester United. În cazul unui eșec în finală, echipa antrenată de Pep ar mai avea șansa unui trofeu cu Campionatul Mondial al Cluburilor, care pune în joc premii mari, și care va debuta pe 15 iunie.

