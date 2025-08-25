G4Media.ro
Polițist cu ordin de protecţie şi dosar penal pentru violenţă în familie / Anchetă internă la IPJ Mureș

Un agent de poliție din Mureș s-a ales cu ordin de protecţie şi dosar penal pentru violenţă în familie, după ce a fost acuzat de concubina sa că ar fi ameninţat-o şi bruscat-o, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș.

Tânăra de 18 ani s-a prezentat la Poliţia staţiunii Sovata pentru a depune plângere. În cauză a fost completat formular de evaluare a riscului, care a rezultat a fi pozitiv. Poliţiştii au emis ordin de protecţie provizoriu pentru o perioadă de 5 zile, tânăra refuzând monitorizarea electronică.

Urmează ca după realizarea circuitului administrativ cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighişoara, dosarul să fie preluat de Serviciul de Investigaţii Criminale pentru continuarea cercetărilor şi stabilirea cu exactitate a stării de fapt.

Conducerea IPJ Mureş a dispus, în paralel, demararea cercetărilor interne, prin structura de specialitate

