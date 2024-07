Polițist condamnat la închisoare cu executare pentru că ar fi bătut un bărbat încătușat. Decizia nu este definitivă / Polițistul a fost condamnat definitiv în alt caz similar și pentru furt și este trimis în judecată pentru purtare abuzivă / Este anchetat și pentru violență asupra fostei concubine

Judecătoria Cluj-Napoca l-a condamnat în 26 iulie pe Iacob-Moise Raț, un polițist de la secția 4 de Poliție din municipiu, la 2 ani de închisoare pentru purtare abuzivă. Judecătorii au contopit pedeapsa cu o amendă penală de 2.800 de lei primită pentru o infracțiune de furt și o altă pedeapsă de un an și 2 luni de închisoare la care a fost condamnat pentru o altă faptă de purtare abuzivă.

Prin contopire, Iacob-Moise Raț a fost condamnat la 2 ani, 4 luni şi 20 de zile de închisoare cu executare. Decizia instanței nu este definitivă.

Potrivit anchetatorilor, în seara zilei de 8 iunie 2019, Iacob-Moise Raț s-a dus la locuința unui clujean care îi serba ziua fiicei sale și dăduse muzica foarte tare, fiind însoțit de un alt polițist. Poliţiştii i-au comunicat bărbatului că urmează să fie sancţionat contravenţional pentru tulburarea liniştii publice, motiv pentru care i-au cerut să îi însoţească la autoturismul de serviciu, care era parcat în faţa blocului.

Când au ajuns în apropierea parterului, clujeanul le-ar fi spus celor doi poliţişti că nu doreşte să îi mai însoţească şi s-ar fi întors, cu intenţia de a reveni în locuinţă, acesta fiind momentul în care oamenii legii ar fi uzat de forță pentru a-l încătușa, iar victima s-a ales în final cu o coastă ruptă.

Bărbatul le-a declarat ulterior anchetatorilor: „Am ajuns la parterul blocului şi când să cobor de pe ultima scară, poliţistul din spatele meu mi-a prins brusc mâna dreaptă, mi-a răsucit-o la spate şi mi s-a adresat spunându-mi «Ţigane, te omor în seara asta!» şi am simţit că-mi pune o cătuşă la încheietura mâinii, pe care mi-a strâns-o. I-am cerut să nu-mi răsucească mâna pentru că am fost operat, moment în care … s-a întors şi mi-a aplicat o lovitură cu pumnul în stomac în urma căreia am căzut în genunchi.”

Bătut în timpul încătușării

În schimb, cei doi poliţişti susțin că în timp ce cobora scările blocului unde locuia, victima s-ar fi răzgândit și le-ar fi spus că nu mai merge cu ei. Oamenii legii spun că ar fi fost înjurați, motiv pentru care l-au încătușat pe bărbat.

Seria violențelor împotriva bărbatului ar fi continuat în apropierea autospecialei de Poliție.

„Apoi am fost condus afară din locul … unde era parcată maşina de serviciu a poliţiştilor. Mi-au cerut să urc înăuntru, iar când am intenţionat să intru în maşină, poliţistul solid şi cu mustaţă m-a prins cumva din spate din zona cefei, a deschis portiera, m-a aplecat înspre înainte şi m-a lovit cu pumnii şi genunchii aplicându-mi lovituri în spate şi în zona lateral-dreapta a coastelor, timp în care îmi reproşa că ar fi fost nevoiţi să se deplaseze în acel loc din cauza mea”, este declarația victimei consemnată în rechizitoriul consultat de G4Media.

Polițiștii au negat permanent că l-ar fi lovit pe bărbat în timpul procedurii de încătușare. În certificatul medico-legal se menționează însă că victima a suferit un „traumatism toracic mixt închis, cu fractură costală VII dr. pe LAA fără deplasare. Excoriaţii şi echimoze toracice antero – bazal dreapta echimoze cervicale, abdominale, contuzie abdominală, leziunile traumatice fiind vindecabile în 12 – 15 zile de îngrijiri medicale.”

Polițistul, prins cu minciuna la poligraf

Pentru că declarațiile victimei și cele date de polițiști se băteau cap în cap, toţi trei au fost testaţi cu poligraful. În urma testării cu detectorul de minciuni s-a stabilit că mărturia bărbatului agresat a fost sinceră, în timp ce oamenii legii ar fi mințit.

Ulterior, polițistul care l-a însoțit pe Iacob-Moise Raț în noaptea agresiunii și-a schimbat parțial declarația și a recunoscut că acesta din urmă l-ar fi agresat pe bărbat, lovindu-l cu pumnii în zona coastelor și a spatelui în timpul procedurii de încătușare.

A ascuns bunurile furate în cascheta de polițist

Iacob-Moise Raț are un lung șir de infracțiuni comise. Pe 21 martie 2024, Curtea de Apel Cluj l-a condamnat definitiv la un an și două luni de închisoare cu suspendare pentru o altă faptă de purtare abuzivă. Anchetatorii au stabilit că, pe 28 iunie 2020, a lovit cu pumnii în cap și în zona toracelui un bărbat care fusese dus încătușat la secția de poliție.

A fost condamnat și pentru furt la o amendă penală de 2.800 de lei, după ce, pe 5 aprilie 2022, îmbrăcat în uniforma de poliţist, a furat dintr-un magazin Dedeman un pistol pneumatic pentru umflarea roţilor, un manometru și un pistol pneumatic de suflat, pe care le-a ascuns în cascheta de polițist.

A fost, de asemenea, trimis în judecată tot pentru purtare abuzivă după ce, pe 1 aprilie 2022, a încătușat o altă persoană folosind forţa fizică în mod disproporţionat și nejustificat. Datele din anchetă arată că ar fi trântit victima la sol, iar aceasta s-ar fi lovit cu capul de asfalt, după care i-ar fi aplicat lovituri cu pumnii în corp, inclusiv pe perioada transportării victimei la sediul Poliţiei, leziuni care ar fi necesitat 30-35 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Iacob-Moise Raț este anchetat penal și pentru că, pe 11 februarie 2022, și-ar fi agresat fosta concubină, aplicându-i o lovitură cu mâna în zona feţei, în urma căreia femeia a avut nevoie de 4-5 zile de îngrijiri medicale.