Polineuropatia, o afecțiune care poate duce la paralizie, se poate recupera medical la Spitalul Sfântul Sava, din Pantelimon, Ilfov

Polineuropatia sau neuropatia periferică, denumită așa pentru că afectează nervii periferici multipli, situați în afara creierului și a măduvei spinării, este frecvent întâlnită la adulți, cu pondere mare în rândul vârstnicilor.

Este necesară intervenția rapidă, după depistarea cauzei, deoarece boala afectează nu doar un nerv, ci mai mulți, în mod simultan, din zone diferite ale corpului. Se manifestă prin amorțeli, furnicături, înțepături, pierderea reflexelor, care duc destul de rapid la tulburări de coordonare, dezechilibru și căderi frecvente, pe lângă alte complicații.

Indiferent de cauza polineuropatiei, în terapia acestei afecțiuni este primordial a trata și a controla durerea, care alterează calitatea vieții.

Terapia durerii ocupă un loc împortant în activitatea Spitalului de Recuperare Medicală și Îngrijiri Paliative ”Sfântul Sava”, din Pantelimon, Ilfov. Acesta este un centru de excelență, cu peste 40 de specialiști în kinetoterapie și fizioterapie și aproape 100 dintre cele mai performante echipamente, considerate astfel la nivel mondial.

Cele mai multe dintre aparatele de recuperare medicală ale Spitalului ”Sfântul Sava” sunt inovative, fiind aduse în premieră în România.

Programul de recuperare este intensiv, cu mai multe ședințe în fiecare zi, în funcție de patologia pacienților. Procedurile de recuperare medicală se efectuează fără pauze pentru sărbătorile legale, astfel încât exercițiile să aibă continuitate și eficiență, iar recuperarea să fie cât mai rapidă posibil, în funcție de tipologie.

”La mine, boala a debutat cu o slăbiciune în piciorul drept. După aceea, a evoluat și la celălalt picior. Am mers la mai multe centre de recuperare, la Elias, la Militar, la Colentina, la Filantropia, Techirghiol și la Ana Aslan. Am un istoric vechi și bogat, în cei 10 ani de suferință. Copiii mei au căutat o clinică unde să se facă recuperare mai intens și au insistat să vin aici, la ”Sfântul Sava”. Am fost impresionată de condițiile de recuperare de aici, intensivă. Eu nu mai reușeam să deblochez piciorul stâng. Aici, după numai trei zile de recuperare, reușesc să deblochez genunchiul. Terapeuții de la ”Sfântul Sava” sunt foarte buni, foarte receptivi și deosebit de comunicativi și atenți cu pacienții. Foarte buni!”, spune Veronica Costache, pacientă a Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”, din Pantelimon, Ilfov.

În Spitalul ”Sfântul Sava”,din Pantelimon, Ilfov se efectuează, în regim de internare, RECUPERARE MEDICALĂ NEUROLOGICĂ, dar și toate celelalte tipuri de recuperare POSTOPERATORIE, ORTOPEDICĂ, DUPĂ ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL (AVC). Sunt asigurate asistența medicală și monitorizarea pacienților 24 de ore din 24 și 7 zile din 7.

În doar 5 ani de existență, Spitalul ”Sfântul Sava” a depășit numărul de 5.000 de pacienți recuperați medical cu succes.

Date de contact ale Spitalului Sfântul Sava:

0724.021.090 | 0724.338.881

contact@spitalulsfantulsava.ro

https://spitalulsfantulsava.ro/

https://spitalulsfantulsava.ro/recuperare-medicala/

https://spitalulsfantulsava.ro/ingrijiri-paliative/