VIDEO UPDATE Podul Francis Scott Key din Baltimore s-a prăbușit după ce a fost lovit de o navă / Mai multe mașini au căzut în râu

Podul Francis Scott Key din Baltimore, Maryland, s-a prăbușit marți după ce a fost lovit de un cargobot. Podul a fost închis circulației în urma unui „incident”, a precizat Autoritatea de transport din Maryland pe contul său de Twitter, potrivit postului american ABC, citat de BFM TV.

Accidentul a fost confirmat de Matthew West, subofițer de primă clasă al Pazei de Coastă din Baltimore, pentru New York Times. El nu a precizat tipul de navă și nici momentul în care aceasta a lovit podul. Amploarea pagubelor nu este clară la acest moment.

În mai multe videoclipuri postate pe rețelele de socializare se poate observa că o parte foarte mare din impresionanta structură metalică, inaugurată în 1977, s-a prăbușit în râul Patapsco.

#BREAKINGNEWS #maryland #baltimore #Keybridge collapses after contact with cargo ship pic.twitter.com/A1LmKwZxkX

🚨#BREAKING: Mass Casualty has been Declared after a Large Container Ship Collides with Key Bridge Causing it completely Collapse⁰

📌#Baltimore | #Maryland

Currently, numerous agencies, including the Coast Guard and fire department have just declared a mass casualty incident as… pic.twitter.com/wvOTOVbvHE

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 26, 2024