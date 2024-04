PNL Hunedoara a depus oficial candidaturile pentru alegerile din 9 iunie / Actualul prefect Călin Petru Marian candidează la șefia Consiliului Judeţean, iar actualul edil Florin Oancea pentru un nou mandat la Primăria Deva

Organizaţia judeţeană PNL Hunedoara a depus joi oficial candidaturile membrilor săi pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ), candidat fiind fostul prefect al judeţului Călin Petru Marian, şi pentru Primăria Deva, actualul primar Florin-Nicolae Oancea intrând în cursa electorală pentru un nou mandat în fruntea administraţiei locale din oraş, transmite Agerpres.

Alături de cei doi candidaţi s-au aflat vicepreşedintele PNL, Florin Roman, preşedinta organizaţiei judeţene PNL Hunedoara, deputatul Vetuţa Stănescu, numeroşi primari liberali în funcţie din judeţul Hunedoara, precum şi susţinători ai partidului.

„Am pornit cu speranţă la acest moment, o speranţă prin care vrem să lăsăm trecutul în urmă şi să aducem viitorul pe buzele şi în mintea fiecărui cetăţean al judeţului Hunedoara. Venim cu un gând de schimbare, un gând de trai mai bun pentru fiecare cetăţean, un gând de prosperitate pentru fiecare locuitor al judeţului Hunedoara”, a declarat candidatul PNL la preşedinţia CJ Hunedoara, Călin Petru Marian.

La rândul său, vicepreşedintele PNL, deputatul Florin Roman, a afirmat că a venit la Deva pentru a-i susţine pe cei doi candidaţi, precizând că municipiul reşedinţă de judeţ are deja „un primar foarte bun”.

„I-am spus domnului primar că nu am venit la lansare, eu cred că Deva nu caută primar, are primar şi e unul foarte bun. Am venit să ne revedem, să discutăm despre ce avem de făcut mai departe. În ceea ce-l priveşte pe domnul Marian, eu cred că e vremea să intrăm pe autostrada dezvoltării şi liberalismului în Transilvania, pentru că sunt opt preşedinţi ai Partidului Naţional Liberal la (conducerea – n.red.) consiliilor judeţene şi chiar dacă se supără cineva, ăsta este adevărul, acolo unde sunt liberalii e dezvoltare, iar unde sunt socialiştii e foarte multă sărăcie”, a apreciat liderul PNL.

Primarul municipiului Deva, Florin-Nicolae Oancea, a menţionat că administraţia locală a reuşit să atragă în ultimii şapte ani, de când el se află la conducerea oraşului, fonduri europene de peste 300 de milioane de euro, care au fost dedicaţi proiectelor de investiţii, în condiţiile în care în anul 2017 finanţările nerambursabile erau inexistente.

„Suntem pe drumul bun. Astăzi este un moment deosebit de important şi pentru mine, care mi-am lansat candidatura, pentru colegii din Consiliul Local Deva, dar şi pentru colegul şi prietenul meu Călin Marian (…). I-am spus lui Călin că are şanse mari să câştige preşedinţia Consiliului Judeţean. Depinde însă numai de el cât de mult îşi doreşte lucrul acesta. Dacă îşi doreşte cu ardoare, să ştii (Călin Marian, n.red.) că nu eşti singur, ai în spate o mică parte din armata liberală”, a spus Oancea.

Prezentă la eveniment, preşedinta filialei judeţene PNL Hunedoara, deputatul Vetuţa Stănescu, a susţinut că principalele elemente care îi recomandă pe candidaţii liberali sunt experienţa, priceperea şi dăruirea manifestate în administraţia locală şi judeţeană.

„Experienţa anterioară a lui Florin Oancea, pentru Deva a însemnat priceperea lui şi devotamentul şi dăruirea pe care a dat-o acestui municipiu. Iată că îşi arată efectele şi astăzi avem un municipiu Deva extrem de cochet, sigur, în plină dezvoltare, dar care nu se opreşte aici. Ce îl recomandă pe candidatul PNL la preşedinţia Consiliului Judeţean, Călin Marian, ştim cu toţii. În primul rând, faptul că este un om dedicat, un om devotat, un om onest, integru şi care pe parcursul celor trei ani şi jumătate cât a ocupat funcţia de prefect a judeţului Hunedoara a fost unul dintre cei mai performanţi prefecţi ai judeţului Hunedoara. Aşa va fi şi în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara. Un om care respectă în primul rând cetăţenii, un om onest şi un om care munceşte pentru cetăţenii care îl votează în data de 9 iunie”, a ddclarat preşedinta PNL Hunedoara.

PNL va avea liste de candidaţi în tot judeţul Hunedoara, atât pentru primării, cât şi pentru consiliile locale şi cel judeţean, primarii în funcţie fiind validaţi să candideze pentru un nou mandat.