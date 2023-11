Ploșnițele au devenit o problemă în Sibiu. Discuții la primărie pentru o dezinsecție

Consilierul municipal PNL Corina Dăncilă a propus marţi ca primăria și Inspectoratul pentru Situații de Urgență să găsească soluții ca să stârpească ploşniţele din oraş, transmite Agerpres. Primarul Astrid Fodor a promis că va analiza situaţia.

O discuție similară a avut loc în ceea ce privește vulpile, tot mai prezente în oraș.

„Anul acesta a fost chiar o invazie mare de ploşniţe. Cei care au făcut caietul de sarcini, am văzut că au scris acolo ca să facă dezinsecţia pentru ţânţari şi căpuşe. Anul ăsta a fost destul de urât. Şi eu am grădină şi am stropit destul de des pentru că nu suporţi lucrul ăsta. Al doilea aspect mi l-au semnalat oamenii şi am văzut şi în presă în anii trecuţi, legat de vulpile care au invadat exteriorul oraşului pe la toate containerele de gunoi. Din păcate, sunt tot mai multe, tot mai agresive, sunt cu tot felul de boli. Poate cineva din primărie, serviciul care se ocupă de deratizare împreună cu cei de la nu ştiu, mediu, ISU, să găsească o variantă, o soluţie, pe lângă urşi, avem şi vulpi. Până la urmă este pentru siguranţa cetăţenilor”, a spus Corina Dăncilă în şedinţa Consiliului Local.

Primarul Astrid Fodor a explicat că este mai uşor să se ia măsuri împotriva ploşniţelor, dar în cazul vulpilor trebuie o analiză. Primăria nu poate spune dacă vulpile s-au înmulţit ca şi urşii şi pătrund în municipiul Sibiu la fel de des ca aceştia.

„Acum se lucrează la caietul de sarcini, se mai poate completa. Legat de vulpi, nu vă pot da acum un răspuns. Analizăm şi noi cum e cu vulpile, dacă e ca şi cu urşii. Ştiu că e reală, că am citit şi eu şi m-am întâlnit pe şosea cu o vulpe aici la ieşire în Sibiu. Noi ne-am notat”, a declarat primarul Astrid Fodor.