Piastri explică de ce McLaren nu l-a putut învinge pe Verstappen la Suzuka

Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Japoniei de Formula 1, la capătul unui weekend în care a reușit să învingă monoposturile McLaren. Clasat pe locul trei, Oscar Piastri a explicat de ce el și coechipierul său Lando Norris nu au putut să-l depășească pe Verstappen: din cauza degradării scăzute a pneurilor.

Plecat din pole position, Max nu a avut cu adevărat emoții decât la ieșirea de la standuri, după schimbul de pneuri, acolo unde s-a duelat roată la roată cu Norris. A avut câștig de cauză, el fiind pe trasa ideală.

NORRIS AND VERSTAPPEN SIDE BY SIDE OUT OF THE PITS! NORRIS ON THE GRASS!#JapaneseGP @AlwaysRaceDay pic.twitter.com/thjkJL1Ke5

— Mr Matthew CFB (@MrMatthew_CFB) April 6, 2025