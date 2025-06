Fundația Conservation Carpathia dezminte informațiile prin care este asociată cu dezastrul de la Salina Praid și le califică drept false

Fundația Conservation Carpathia, una dintre cele mai mari organizații românești de mediu, a respins miercuri într-un comunicat afirmațiile lansate în spațiul public de publicația Gândul, precum și posturile de televiziune Realitatea Plus și România TV, prin care se sugerează că în spatele dezastrului de la Salina Praid s-ar afla „un miliardar elvețian” care ar fi finanțat, prin intermediul Fundației Conservation Carpathia, readucerea castorilor în zona Salinei Praid, fapt care ar fi dus la blocarea intervenției de deviere a pârâului Corund.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Declarațiile sunt neadevărate, lipsite de orice fundament real și fac parte dintr-o tentativă de dezinformare, bazate pe ideea că „străini” și „ONG-uri de mediu” ar „încerca să pună mâna pe resursele României”, arată organizația.

Activitatea Fundației Conservation Carpathia este în zona Munților Făgăraș, adică în județele Argeș, Brașov, Sibiu, arată organizația, care declară că nu are proiecte, angajați, activități sau legături instituționale în zona Praid sau în județul Harghita.

”Afirmațiile privind implicarea domnului Hansjörg Wyss, filantrop elvețian și membru al consiliului director al fundației, în presupusa reintroducere a castorilor în zona Praid sunt complet false. Nici acesta, nici alt membru al echipei sau susținător al Fundației Conservation Carpathia nu are nicio legătură cu evenimentele sau intervențiile autorităților din Harghita. Organizația noastră nu a desfășurat, nu desfășoară și nu are în plan nicio activitate în zona Salinei Praid. Nu am relocat, eliberat sau reintrodus castori în acea regiune. Asocierea acestor persoane are ca scop discreditarea imaginii acestora”, se arată în comunicatul citat.

Fundația Conservation Carpathia arată că desfășoară, din 2009, cel mai amplu proiect de conservare privată a naturii din Europa, cu scopul de a crea, împreună cu comunitățile locale, viitorul Parc Național Munții Făgăraș. Fundația a început activitatea prin a achiziționa păduri în partea de sud est a Munților Făgăraș, și a le pune sub protecție, pentru a proteja mai bine mijloacele de subzistență locale și satele din aval împotriva eroziunii și alunecărilor de teren, secetei sau inundațiilor și pentru a opri tăierile ilegale din zonă.

”Pădurile deținute în prezent de fundație vor fi readuse în domeniul public, în regim de protecție permanentă, sub forma Parcului Național Munții Făgăraș, supranumit de presă și Yellowstone-ul Europei”, declară reprezentanții organizației.