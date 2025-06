Franța, Spania și Grecia propun o limită de vârstă pentru accesul la rețelele de socializare / ”Copiii se conectează și își creează conturi de la vârsta de 7 sau 8 ani”

Franța, Spania și Grecia susțin ideea unei limite de vârstă pentru accesul la rețelele de socializare. Obiectivul este de a proteja minorii de conținutul online periculos, potrivit Euronews, citată de Rador Radio România.

Dezbaterea europeană privind accesul minorilor la rețelele de socializare sociale se încinge. Trei state membre UE au propus să existe o vârstă sub care ar fi interzisă înregistrarea și conectarea la platformele sociale.

Pentru Franța, Spania și Grecia, scopul este de a proteja adolescenții și copiii de conținutul online periculos. „Astăzi, în termenii și condițiile de utilizare ale acestor platforme, există deja o vârstă minimă de 13 ani”, explică Clara Chappaz, ministrul francez delegat la Inteligența Artificială și la Economia Digitală. Dar „toți am fost copii odată, este foarte ușor să îți schimbi data nașterii. Prin urmare, sistemul actual înseamnă că, în medie, copiii se conectează și își creează conturi de la vârsta de 7 sau 8 ani”, adaugă Chappaz.

Cele trei țări consideră că algoritmii folosiți de rețelele de socializare îi expun pe cei mai tineri la conținuturi care provoacă dependență, care pot duce la creșterea anxietății sau a depresiei. De asemenea, susțin că expunerea excesivă poate limita dezvoltarea anumitor abilități și poate afecta capacitățile cognitive.

UE dispune deja de o normativă sub forma Digital Services Act (DSA). Textul abordează conținuturi ilegale, cum ar fi discursurile instigatoare la ură, terorismul și pornografia infantilă. Regulamentul este în vigoare de aproape doi ani pentru marile platforme și motoarele de căutare și puțin peste un an pentru alte platforme. Pentru reprezentanții sectorului de la Bruxelles, o nouă legislație pare prematură. „Credem că noile reguli trebuie mai întâi implementate corect. Nu am văzut încă toate efectele”, afirmă Constantin Gissler, CEO al Dot Europe, care reprezintă serviciile și platformele online la Bruxelles. „Cred că este puțin grăbit în această etapă să discutăm deja despre noi reguli și de asemenea este foarte important să se țină cont de realitatea și implicațiile pentru minori ale unei astfel de interdicții”, adaugă Gissler.

Paris, Madrid și Atena propun și integrarea sistemelor de verificare a vârstei și a așa-numitelor controale parentale (opțiunea care permite părinților să controleze accesul minorilor pe platformele de social media) pentru dispozitivele conectate la internet.

Comisia Europeană lucrează în prezent la o aplicație de verificare a vârstei. Luna trecută a publicat de asemenea proiecte de ghiduri pentru protejarea minorilor, cum ar fi măsuri de verificare a vârstei utilizatorilor sau de a seta conturile copiilor în mod implicit. De asemenea, investighează TikTok, Instagram și Facebook în legătură cu protecția minorilor.

Sursa: EURONEWS / Rador Radio România / Traducerea: Oana Avram