Șeful PNL Constanța, Bogdan Huțucă, după ce primarul Chițac i-a cerut public viceprimarului liberal demisia: Discuţia trebuia purtată iniţial la partid

Preşedintele PNL Constanţa, deputatul Bogdan Huţucă, face apel la raţiune după ce, miercuri, primarul liberal al municipiului reşedinţă, Vergil Chiţac, i-a cerut public demisia din funcţie viceprimarului Ionuţ Rusu, care face parte din acelaşi partid, transmite Agerpres.

Anunţul a fost făcut de Chiţac într-o conferinţă de presă organizată de Clubul Sportiv Municipal (CSM) Constanţa.

„Legat de subiectul CSM, fac un apel la raţiune în primul rând. Avem un set de informaţii pe care le-am văzut făcute publice. Sunt date prezentate de comisia CSM care descriu o situaţie ce pare a fi foarte serioasă. După o analiză clară trebuie să luăm măsurile care se impun. Sunt două registre uşor separate însă. Unul administrativ, care ţine de gestionarea corectă a unui buget şi altul politic, care ţine de structura consiliului municipal Constanţa”, se arată într-un comunicat transmis de liderul PNL Constanţa.

Potrivit acestuia, era de preferat ca discuţia privind disputele care există între primarul Chiţac şi viceprimarul Rusu să fie purtată mai întâi în cadrul formaţiunii politice.

„Desigur, era de preferat ca această discuţie să aibă loc iniţial la partid şi ulterior public, pentru a nu crea aşteptări greşite de o parte sau de alta. Vom lua o decizie în forurile statutare ale partidului pe care o vom comunica public, cu privire la situaţia de faţă. (…) Voi avea discuţii cu toate părţile implicate şi vom lua cea mai bună decizie pentru Constanţa şi pentru constănţeni”, a mai spus deputatul PNL Bodgan Huţucă.

Primarul Constanţei, Vergil Chiţac, a anunţat miercuri, într-o conferinţă de presă organizată de Clubul Sportiv Municipal, că îi cere public demisia din funcţie viceprimarului Ionuţ Rusu, în coordonarea căruia este şi CSM, club aflat în colaps.

„Eu am trecut peste multe în relaţia cu el, dar chestiuni profesionale, pentru că el nu a avut în coordonare numai CSM-ul, de-a lungul timpului prin dispoziţie de primar i-am dat şi alte structuri din primărie, unde nu numai că nu a performat, aş putea să spun din contră. Dar peste chestiile astea nu pot să trec. (…) Mie mi se pare de o importanţă mare, mi se pare gravisimă şi, din câte înţeleg, sunt trei dosare penale pe rol pe subiectul ăsta. Dar ce m-a deranjat şi mă deranjează foarte tare şi de ce nu pot să trec? Este o chestiune de nuanţă. În perioada asta, domnul Rusu a jucat şi joacă comedia asta a inocenţei şi a indiferenţei. Adică ‘eu nu am ştiut ce se întâmplă acolo’, de parcă nu erai responsabil prin dispoziţie de primar să ştii ce se întâmplă acolo. ‘Ce dacă domnul Talpeş a angajat cheltuieli în anul fiscal 2024 cu 15 milioane de lei în plus, fără a avea buget’. Peste chestia asta nu pot să trec. (…) Ştia că suntem constrânşi bugetar şi, în ciuda acestui lucru, uitaţi în ce situaţie am ajuns”, a declarat Chiţac.

Primarul a spus că l-a „suportat cu un oarecare stoicism” pe viceprimarul Rusu, pentru că nu a vrut să altereze viaţa politică a PNL, partid din care ambii provin.

„Am trecut şi l-am suportat aşa, cu un oarecare stoicism, pentru că nu am vrut să creez disensiuni sau să nu alterez viaţa politică a Partidului Naţional Liberal”, a afirmat el.

Conform lui Vergil Chiţac, viceprimarul Ionuţ Rusu nu a dus la bun sfârşit proiectele privind structurile coordonate, printre care cele privind gestionarea animalelor abandonate, a indicatoarelor stradale, atribuirea amplasamentelor pentru comerţul temporar stradal şi, în plus, „s-au plătit la unele publicaţii bani grei din banul public” pentru ca primarul să fie „tocat” şi să fie „lansat şantaj mediatic – nişte prostii, nişte enormităţi”.

„Ăsta este motivul pentru care, ţinând cont de gravitatea lucrurilor, eu îi cer public demisia din funcţia de viceprimar al oraşului Constanţa”, a declarat primarul Constanţei.