Șeful RedBull „flirtează” cu rivalii din F1 – Condiția pentru ca Horner să ajungă la Ferrari

RedBull Racing nu traversează sezonul de Formula 1 pe care și-l imagina, iar zvonurile despre o posibilă plecare a lui Christian Horner de la echipă s-au tot înmulțit. Pe lângă varianta Ferrari, pe radar a apărut și Alpine, echipă unde șeful RedBull este dorit de Flavio Briatore.

Valul de plecări de la RedBull ar putea continua și în următoarea perioadă, pe fondul unui sezon în care echipa nu are încă antidot pentru parcursul excelent al rivalilor de la McLaren.

După mai bine de două decenii în fruntea echipei de la Milton Keynes, Horner ar putea da curs ofertelor rivalilor, Ferrari fiind pregătită să-i ofere un contract important.

La RedBull, Horner a construit o echipă foarte puternică, iar rezultatele vorbesc de la sine: șase titluri mondiale la constructori și opt la piloți (câte patru pentru Vettel și Verstappen).

Scandalurile din jurul lui Horner au dus la un val de plecări importante de la RedBull Racing: Adrian Newey – plecat la Aston Martin, Jonathan Wheatley – acum lider de proiect la Audi F1, Rob Marshall – parte esențială din succesul McLaren.

RedBull a ajuns pe locul patru în ierarhia constructorilor, iar lucrurile nu merg în direcția dorită.

Motorsport.com Italia vorbește clar despre dorința celor de la Ferrari de a-l aduce pe Horner. În același timp, mutarea bate pasul pe loc, iar asta pentru că șeful RedBull și-ar dori puterea totală la Maranello.

Jurnalistul Roberto Chinchero vorbește despre faptul că Horner are nevoie să i se dea „cheile” de la Maranello pentru a accepta să vină la Scuderie.

„Mi-l pot imagina pe Horner la Ferrari doar dacă îi dau cheile de la Maranello și control total asupra echipei”, transmite Chinchero.

Această condiție importantă implică libertate absolută în decizii, buget și strategie, un scenariu foarte greu de realizat totuși la Ferrari, echipă unde avem de-a face cu un mediu tradițional și ierarhizat.

Pe lângă Ferrari, recent a apărut și varianta Alpine. Echipa este într-un declin evident, iar Flavio Briatore (om cu atâta experiență în Formula 1) și-l dorește pe Horner pentru a readuce echipa pe linia de plutire.

Schimbarea este una dorită de către Briatore cu atât mai mult cu cât în 2026 vor avea loc multe schimbări de regulament în Formula 1.

După nouă etape disputate din actulul sezon al Formulei 1, Max Verstappen se află pe locul 3, cu 137 de puncte. Lando Norris (176 de puncte) este la doilea, iar Oscar Piastri (186 de puncte) este lider.

GPblog revealed last week that Christian Horner’s position at Red Bull Racing is wavering, which has led him to flirt with Alpine. Schumacher explains in the Boxengasse podcast that he understands where Horner’s seek for refuge comes from.#F1 #RedBull #Alpine pic.twitter.com/XVuHhDduJ2

— GPblog.com (@GPblog_com) June 11, 2025