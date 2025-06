Petra Kvitova, singura jucătoare non-britanică beneficiară a unui wildcard pentru Wimbledon 2025

Dublă campioană la All England Club, Petra Kvitova este singura jucătoare jucătoare non-britanică beneficiară a unui wildcard pentru tabloul principal feminin de la Wimbledon, ediția din 2025.

Jucătoarea în vârstă de 35 de ani a triumfat pe iarba londoneză la edițiile din 2011 și 2014.

Anunțul a fost făcut miercuri de către organizatorii de la All England Club.

Aflată în prezent pe locul 572 WTA, Kvitova nu ar fi putut fi acceptată direct pe tabloul principal de la Wimbledon în lipsa unui wildcard.

Reamintim că Petra a absentat 17 luni din circuitul mondial după ce a născut. Ea a revenit în tenisul profesionist în luna februarie a acestui an.

Kvitova a participat recent la turneul WTA 500 de la Queen’s Club, dar a fost eliminată în primul tur.

Petra a devenit mamă în 2024, ea născând un băiețel.

Pe lângă Kvitova, au primit wildcard-uri și șapte jucătoare britanice: Harriet Dart, Jodie Burrage, Heather Watson, Francesca Jones, Hannah Klugman (16 ani), Mika Stojsavljevic și Mingge Xu.

Ediția cu numărul 138 a turneului de Grand Slam de la Wimbledon va avea loc în perioada 30 iunie – 13 iulie în complexul londonez de la All England Club.

Campionii en-titre sunt Carlos Alcaraz și Barbora Krejcikova.

