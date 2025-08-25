Peste o tonă de cocaină confiscată în Costa Rica / Țara a fost transformată de cartelurile din Columbia și Mexic în ”hub logistic” în drumul către SUA

G4Media.ro
Poliţia din Costa Rica a confiscat peste o tonă de cocaină dintr-un vehicul şi a arestat două persoane în sudul ţării, a anunţat duminică ministrul securităţii, Mario Zamora, transmite AFP, transmite Agerpres.

În districtul Piedras Blancas din cantonul Osa, forţele de ordine au interceptat la un punct de control un vehicul care „transporta 1.299 de pachete de cocaină, probabil cântărind câte un kilogram fiecare”, a precizat ministrul pe X.

„Două persoane” înarmate o puşcă AR-15 „au fost arestate”, a adăugat el. Aceste arestări fac parte din operaţiunile desfăşurate de poliţie în sudul ţării, potrivit ministrului.

Costa Rica se confruntă cu o recrudescenţă a operaţiunilor cartelurilor columbiene şi mexicane de traficanţi de droguri. Acestea au transformat-o într-o placă turnantă logistică şi de tranzit pentru droguri către alte ţări, în principal Statele Unite, cel mai mare consumator de cocaină din lume.

