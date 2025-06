Peste jumătate de milion de persoane, așteptate la Beach Please în cele 5 zile de festival / Selly: Estimăm că vom aduce în economia locală peste 70 de milioane de euro

Organizatorii festivalului Beach Please, care va avea loc în Costinești, se așteaptă la peste jumătate de milion de participanți, în ediția din acest an, organizată în perioada 9-13 iulie. Totodată, co-fondatorul Beach Please, Selly, estimează că festivalul va aduce peste 70 de milioane de euro în economia locală, banii provenind din cazare, masă, transport.

“Aceștia sunt bani cheltuiți în afara festivalului nostru, bani cheltuiți pentru cazare, masă și transport. Toate aceste cheltuieli nu sunt doar în Costinești, ci din Mangalia până în Constanța, până în Mamaia”, a spus Selly.

16 milioane de euro au fost alocați pentru organizarea festivalului și încă 3 milioane, pentru dezvoltarea locației, a mai adăugat Selly în cadrul conferinței de presă.

“Anul acesta, Beach Please se mândrește cu faptul că este cel mai mare festival din întreaga Europă, ca număr de participanți. Pe parcursul celor 5 zile ale evenimentului nostru, aici, pe acest teren de 21 de hectare, vom avea un trafic total de peste 500.000. Acest lucru ne face extrem de mândri”, a declarat Selly (Andrei Șelaru), co-fondator Beach, Please!, în cadrul conferinței de presă de marți.

Selly a mai transmis că pe scenă vor urca, în cele 5 zile, “unii dintre cei mai mari artiști ai lumii, precum ASAP Rocky sau 21 Savage”, însă, “adevăratul headliner din anul acesta este locația”, a adăugat Selly.

Co-fondatorul festivalului a mai transmis că se așteaptă să vină peste 15.000 de turiști străini, din Marea Britanie, Ungaria, și “alte țări mai îndepărtate”, adăugând că deja 12.500 din aceștia și-au cumpărat bilet.

La capitolul infrastructură, Beach Please se remarcă, în acest an, cu 6 hectare de pavele, peste 500 de copaci plantați, 10 kilometri de rețele tehnice îngropate și 45 de hidranți montați, doar în perimetrul festivalului. Selly a precizat că tot Costineștiul are o rețea de 42 de hidranți.

În cadrul festivalului vor lucra peste 4.500 de persoane. “Acest număr este alcătuit din echipa noastră de festival, care numără peste 300 de persoane, peste 1.500 de voluntari, peste 1.600 de angajați de operatorii de mâncare, echipa de curățenie din 150 de persoane. Vom avea peste 800 de agenți de pază și peste 150 de medici, asistenți medicali și voluntari medicali”, a adăugat Selly.

Prețul unui abonament de 5 zile la festival, în prezent, începe de la 200 de euro, a mai transmis co-fondatorul Beach Please. “Media prețului cu care participanții au cumpărat bilete la eveniment este de 110 euro. Sunt mulți care au cumpărat și la 80 și la 90 de euro”, a mai declarat Selly în conferința de presă.