Peste 8.100 de copii din România aveau, la finele lunii martie 2025, ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate

Numărul total al copiilor din România care aveau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate era, la sfârşitul lunii martie 2025, de 8.102, cu 28 mai mulţi comparativ cu situaţia de la finele anului trecut, conform datelor centralizate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), transmite Agerpres.

În schimb, numărul copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate a coborât la 53.214, la finele lunii martie 2025, de la 54.798 la 31 decembrie 2024.

Dintre cei 8.102 de copii cu ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate, 7.422 se aflau în îngrijirea rudelor de până la gradul IV, fără măsuri de protecţie, restul fiind plasaţi la un asistent maternal, servicii de tip rezidenţial, alte familii sau persoane.

Potrivit sursei citate, 38.949 de copii aveau un părinte plecat la muncă în străinătate (40.357, la 31 decembrie 2024), iar dintre aceştia 37.268 de copii erau în grija rudelor până la gradul IV, fără măsură de protecţie. În acelaşi timp, 910 copii se aflau în sistemul de protecţie specială, cum ar fi în grija unui asistent maternal, în servicii de tip rezidenţial sau la alte familii/persoane.

Totodată, 6.163 de copii proveneau din familii în care părintele unic susţinător era plecat la muncă în străinătate (6.367, la sfârşitul anului trecut). Dintre aceştia, 5.402 copii au rămas acasă în îngrijirea rudelor de până la gradul IV, fără măsură de protecţie.

Totalul copiilor rămaşi acasă care se aflau în sistemul de protecţie specială se ridica, la 31 martie 2025, la 2.086 (mai mult cu 26 de copii, comparativ cu finele lunii decembrie 2024), dintre care 375 de copii erau în grija unui asistent maternal, 375 în servicii de tip rezidenţial, 1.238 la rude până la gradul IV, iar 98 în grija altor familii sau persoane.