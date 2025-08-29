G4Media.ro
Peste 3.000 de elevi din Timiș vor merge la școală în două…

Peste 3.000 de elevi din Timiș vor merge la școală în două schimburi / ”Noi gândim și regândim cumva întreaga rețea, tocmai pentru a eficientiza cât mai bine spațiile”

29 Aug

Peste 3.300 de elevi din județul Timiș vor învăța și în viitorul an școlar în două schimburi. Potrivit Inspectoratului Școlar Timiș, situația este similară cu cea de anul trecut, din cauza lipsei de spații în mai multe unități de învățământ, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.
“Încă avem copii în două schimburi la Liceul de Artă ‘Ion Vidu’, Liceul Tehnologic ‘I.C. Brătianu’ Timișoara, Liceul ‘Grigore Moisil’ – unde avem șase clase de după-amiază – Școala nr, 7, unde este extrem de aglomerată – care este la intersecția cu localitatea Dumbrăvița – Școală Gimnazială nr. 27 din Timișoara, Școala nr. 24 din Timișoara, Școală nr. 30, Școala nr. 19. Noi căutăm soluții cu Primăria Timișoara, nu am așteptat măsurile care au venit acum, ci noi gândim și regândim cumva întreaga rețea, tocmai pentru a eficientiza cât mai bine spațiile, a reduce costurile și a găsi soluții ca ei să nu mai fie după-amiază. Avem la Sânnicolau Mare situații, la Făget unde avem probleme, la Periam, Pesac, Dumbrăvița unde suntem afectați, Ghiroda, Moșnița, în general în localitățile periurbane unde creșterea a fost semnificativă în ultimii ani, apoi la Orțișoara, Racovița, Saravale”, spune inspectorul școlar general, Aura Danielescu.
Numărul exact al elevilor care vor începe școala în județul Timiș, în 8 septembrie, nu este încă stabilit. Inspectoratul Școlar precizează că încă se fac repartizările pe clase, în special la pregătitoare, unde există copii neînscriși sau transferați în această perioadă.

