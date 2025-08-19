Peste 1.100 decese atribuite valului de căldură din Spania care tocmai s-a încheiat

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Peste 1.100 de decese pot fi atribuite valului de căldură care tocmai s-a încheiat în Spania, după 16 zile, conform estimărilor realizate cu ajutorul unui instrument gestionat de Institutul spaniol de cercetare în domeniul sănătăţii publice, transmite marţi agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Numărul exact de decese care pot fi puse pe seama acestui val de căldură, care a durat între 3 şi 18 august, este de 1.149, conform acestui sistem numit „MoMo” (Monitorizarea Mortalităţii).

Sistemul colectează zilnic numărul de decese din Spania şi calculează diferenţa dintre acestea şi rata statistică a mortalităţii, pe baza datelor istorice înregistrate.

Instrumentul ia în calcul apoi factorii externi care pot explica această abatere. Printre aceşti factori se numără, în special, temperaturile raportate de Agenţia Naţională de Meteorologie (Aemet).

Sistemul nu poate stabili o cauzalitate absolută între decesele înregistrate şi condiţiile meteorologice, însă statisticile reprezintă cea mai bună estimare a numărului de decese pentru care canicula ar fi putut fi factorul determinant.

În luna iulie, aproximativ 1.060 de decese fuseseră atribuite de „MoMo” valului de căldură, o creştere cu peste 50% comparativ cu iulie 2024.

Valul de căldură, care tocmai s-a încheiat în Spania şi care a adus temperaturi de până la 45 de grade Celsius în sudul ţării, a complicat în mod considerabil şi intervenţiile pompierilor şi soldaţilor care luptă împotriva incendiilor majore, în special în vestul ţării.

Scăderea temperaturilor, alături de ploile prognozate pentru unele regiuni, oferă speranţa unei îmbunătăţiri a situaţiei incendiilor, deşi prim-ministrul Pedro Sanchez a avertizat marţi că urmează încă „ore dificile”.