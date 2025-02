Pescarii comerciali din Delta Dunării au depășit cota la știucă, au ajuns la aproape 130 de mii de kilograme, cota fiind de 60 de mii / „Este un semnal că eforturile de conservare a speciei au dat rezultate”

În fiecare an, în baza unui ordin comun al Ministerului Agriculturii și cel al Mediului, care are ca obiectiv exploatarea durabilă a resursei acvatice, ARBDD alocă pescarilor comerciali din Rezervație, în funcție de zone, capturile pe care trebuie să le facă în anul respective, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța și Agerpres.

”Anul trecut, la specia știucă, pescarii au avut o cotă de 60.000 de kilograme și au ajuns la aproape 130.000 de kilograme de știucă. Mă bucur că această specie valoroasă a fost raportată și eforturile noastre de conștientizare au dat roade, pescarii raportând specia ca și capturată. Pe de altă parte, este un semnal că eforturile de conservare a speciei au dat rezultate, iar rugămintea mea e să continue cu aceste raportări, iar când au semnale că se depășește cota să aibă în vedere semnalarea ARBDD a eventualelor probleme pe care le au cu specia„, a menționat guvernatorul Rezervației, Bogdan Bulete.

Pescarii raportează lunar la ARBDD capturile înregistrate, dar nu în timp real, iar dacă în timpul sezonului estival mulți dintre ei suspendă activitatea de pescuit comercial în favoarea turismului, în ultimele luni ale anului, raportările aglomerează activitatea instituției subdimensionate în ceea ce privește personalul.

‘Dacă vom avea un sistem de raportare electronică a acestor capturi cred că vom stabili în timp real unde și cum vom putea interveni pentru a limita capturile pentru o specie sau alta. Și-n alți ani au mai fost depășiri la diferite specii, fie la crap, fie la șalău, dar au fost reglate în funcție de capacitatea totală de suport a complexelor de pescuit din interiorul Deltei’, a mai spus guvernatorul Rezervației, Bogdan Bulete.

La rândul său, președintele Federației Organizațiilor Producătorilor de Pește din Delta Dunării (FOPPDD), Dan Verbina, a afirmat că anul trecut nu a fost unul foarte bun pentru pescarii comerciali, în special din cauza nivelului scăzut al apei din Rezervație.

”Îmbucurător a fost că în anul 2024 au crescut capturile de știucă, inclusiv la pescuitul comercial, dar în special la pescuitul recreativ-sportiv. (…) De obicei, când o anumită specie apare în cantități foarte mari, e o problemă de desfacere și de menținere a prețului constant atât la pescar, cât și la piață. Au fost perioade în care s-a oprit achiziția de știucă în anumite zone (din Deltă, n.red.), pentru că nu exista desfacere. Știuca a ajuns în acea perioadă între 8 și 10 lei kilogramul la pescari, iar la en-gros undeva la 14,15 lei, plus TVA, iar pe piață de la 19 lei în sus pe kilogram”, a menționat președintele FOPPDD, Dan Verbina.

El a amintit că atunci când autoritățile au anunțat înființarea Bursei de pescuit, FOPPDD a propus a realizarea unei burse electronice a peștelui la care să fie racordate toate punctele care preiau peștele de la pescari, idee refuzată de autorități.

”Bursa de pește măcar ar fi stabilit un preț de echilibru între piață și ce se întâmplă efectiv. Se putea ajunge la o variantă în care pescarul să câștige mai mult. Este destul de dificil însă, pentru că la noi nu poate exista un echilibru perfect între anumite zone. De exemplu, zona Razim-Sinoe nu poate fi pusă în aceeași balanță cu Matița-Merhei. Chiar dacă peștele s-ar vinde la același preț, costul transportului ar dezavantaja zona Matița-Merhei. E o problemă pe care trebuie să o gândim și să o rezolvăm”, a menționat președintele FOPPDD.

Organizația a inițiat în urmă cu câțiva un proiect pe fonduri europene care avea ca obiectiv trasabilitatea peștelui din Delta Dunării.

”Nu am mai depus acel proiect, din cauză că nu mai aveam timp să-l realizăm. Prin proiect, în timp real, ARBDD și Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură puteau avea o raportare exactă cu capturile pe fiecare punct de colectare, iar fiecare asociație putea în acea platformă să creeze o mini-bursă. Există o variantă să reluăm acest proiect pentru a crea un sistem pentru toată Rezervația, un sistem care ar proteja în același timp peștele din Deltă de ceea ce se întâmplă pe piață, deoarece capturile ar pleca cu factură de descărcare, iar cumpărătorii ar avea garanția că peștele este de aici, nu cum se întâmplă acum, când peștele din Deltă este amestecat cu cel din import”, a mai spus președintele FOPPDD, Dan Verbina.

De altfel, și conducerea ARBDD intenționează să depună proiecte pe fonduri europene atât pentru digitalizarea operațiunilor de transmitere a capturilor pescarilor, cât și punere în valoare a peștelui din Deltă, însă până în momentul de față Grupul local de pescărie durabilă Delta Dunării nu a anunțat nicio sesiune de finanțare, în condițiile în care perioada de finanțare este 2021-2027.

Știuca este una dintre cele mai valoroase specii de pește din Delta Dunării și este apreciată atât pentru carnea ei slabă și densă, cu valoare dietetică, dar și pentru icrele ei care au bobul mare.

Ordinul de prohibiție a pescuitului emis la finele săptămânii trecute interzice capturarea acestei specii în perioada 1 februarie-20 martie, cu excepția zonelor aflate în perimetrul Rezervației, unde pescuitul comercial, recreativ și familial al știucii este interzis în perioada 1 februarie – 7 iunie.

Inaugurată în anul 2019, Bursa de pește, un proiect realizat pe fonduri europene de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, a funcționat aproape un an, la jumătatea anului următor conducerea bursei anunțând că nu are buget de funcționare, informează Agerpres