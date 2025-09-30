Percheziţii în Ialomiţa şi Călăraşi, într-un dosar de braconaj cinegetic / Poliţiştii au ridicat trofee de vânătoare, carne de vânat, arme şi muniţie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Poliţiştii şi procurorii au fpcut, marţi, cinci percheziţii în judeţele Ialomiţa şi Călăraşi, într-un dosar de braconaj cinegetic. De la persoanele vizate, anchetatorii au ridicat trofee de vânătoare, carne de vânat, arme şi muniţie, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Astăzi, 30 septembrie a.c., poliţiştii ialomiţeni au efectuat cinci percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Ialomiţa şi Călăraşi, într-un dosar penal ce vizează săvârşirea infracţiunilor de braconaj cinegetic şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor”, anunţă, marţi, IPJ Ialomiţa.

Percheziţiile au vizat domicilii din localităţile Feteşti şi Vărăşti, unde anchetatorii au găsit o puşcă cu aer comprimat prevăzută cu lunetă, 205 bucăţi diabolo, 217 cartuşe de vânătoare şi o arbaletă prevăzută cu lunetă, toate deţinute ilegal.

”Totodată au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor şi 2 arme letale de vânătoare şi 413 cartuşe de vânătoare, deţinute legal. De asemenea au fost descoperite şi două trofee de cerb comun, 40 trofee de căprior, 8 trofee colţi de mistreţ, precum şi 108 kilograme de carne de vânat. Toate bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor”, a mai transmis sursa citată.

Cercetările sunt continuate de poliţişti, în vederea documentării întregii activităţii infracţionale şi dispunerii măsurilor legale.