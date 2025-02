Pep Guardiola, zgâriat pe cap după înfrângerea cu Real Madrid: „Nu pot găsi soluții”

Pep Guardiola a apărut zgâriat pe cap la interviurile de după înfrângerea cu Real Madrid din Champions League (2-3 pe Etihad), acest gest fiind justificat la un moment dat de tehnicianul iberic astfel: „Am vrut să mă rănesc.”

Guardiola a apărut din nou în fața presei cu zgârieturi pe cap, așa cum se întâmplase și pe final de noiembrie 2024, atunci când City nu a câștigat contra lui Feyenoord un meci în care a condus cu 3-0, tot în Champions League.

Conform RMC Sport, Guardiola s-a recunoscut lipsit de soluții după un meci în care Manchester City a condus în două rânduri, dar a părăsit terenul învinsă de un gol marcat în minutul 92.

„Am avut un rezultat bun şi l-am lăsat să ne scape.

Da, acest meci este un rezumat a ceea ce ni se întâmplă în această campanie.

Şi dacă ceva se întâmplă de mai multe ori este pentru că nu pot găsi soluţia. A fost anul în care Real Madrid a fost la cel mai bun nivel pe Etihad, dar noi am avut un rezultat bun şi l-am lăsat să ne scape.

E adevărat că ei şi-au creat mai multe ocazii ca niciodată aici, dar per total cred că a fost un meci strâns.

Aşa cum ni s-a întâmplat de mai multe ori în acest an, nu voi spune că am pierdut, pentru că se pare că adversarii nu au făcut nimic, dar am lăsat să ne scape victoria” – Pep Guardiola, la finalul meciului cu Real Madrid din play-off-ul optimilor din Liga Campionilor.

Pep Guardiola spotted with scratches on his head for the THIRD time this season after Manchester City’s latest Champions League collapse https://t.co/aiG7b52yal

— Mail Sport (@MailSport) February 11, 2025