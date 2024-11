VIDEO Cum a apărut Pep Guardiola la conferință după ce Manchester City nu a câștigat un meci în care a condus cu 3-0: „Vreau să mă rănesc”

Seria slabă a lui Manchester City a continuat și în Champions League, campioana din Anglia remizând, scor 3-3, pe propriul teren, cu Feyenoord. În minutul 74, trupa lui Pep Guardiola conducea cu 3-0, dar finalul de meci a fost unul de coșmar.

La conferința de presă, Guardiola a apărut cu mai multe zgârieturi pe cap, dar și una mai pronunțată pe nas.

Întrebat de jurnaliști ce a pățit, antrenorul spaniol a precizat că s-a rănit singur pe durata meciului cu Feyenoord cu una dintre unghii. Mai mult decât atât, ironic fiind Pep a precizat: „Vreau să mă rănesc”.

„Da, sunt de la unghiile mele (n.r. rănile de pe fața sa). M-am tăiat singur în timpul meciului.

Nu reușim să câștigăm meciurile. Mereu am găsit o cale de a ieși din impas de-a lungul anilor. În prezent, ne aflăm într-o situație diferită, nu se întâmplă nimic” – Pep Guardiola.

În ultimele șase partide jucate în toate competițiile, City are 5 înfrângeri și o remiză, perioada fiind cea mai slabă de la venirea lui Guardiola la formația de pe „Etihad”.

În acest moment, Manchester City se află pe locul 15 în clasamentul la comun din Champions League, cu doar 8 puncte acumulate din cinci partide jucate.

🚨 Pep Guardiola on those cuts: “With my fingers… I want to harm myself”.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 26, 2024