Pep Guardiola recunoaște că a mințit înaintea returului cu Real Madrid din Champions League – Antrenorul a spus că City are 1% șanse să câștige

Pep Guardiola, managerul echipei Manchester City, a declarat că formaţia sa va trebui să facă „un meci aproape perfect” dacă vrea să o învingă pe Real Madrid în manşa secundă a play-off-ului Ligii Campionilor de miercuri şi să se califice în optimi.

„Va trebui să facem un joc aproape perfect, pentru că nu suntem în cea mai bună situaţie după rezultatul din prima manşă (pierdută cu 2-3). Trebuie să atacăm şi să marcăm goluri, e destul de simplu. Trebuie să venim şi să jucăm cu curaj şi să fim noi înşine”, a declarat Guardiola la o conferinţă de presă, conform News.ro.

Întrebat de un jurnalist spaniol, antrenorul catalan a recunoscut cu un zâmbet larg că a „minţit” atunci când a estimat în weekend că echipa sa are „doar 1% şanse” de a câştiga pe Santiago Bernabéu: „Aveţi dreptate, pentru prima dată am minţit şi nu m-aţi crezut. Vom face tot ce putem”, a explicat el.

Deşi recunoaşte că City „nu mai este maşina care a fost timp de opt ani”, antrenorul Skyblues consideră că jucătorii săi au demonstrat sâmbătă împotriva lui Newcastle (4-0) că sunt capabili „în secvenţe” să devină echipa dominantă care a fost în urmă cu doar câteva luni.

Meciul de miercuri dintre Real Madrid şi Manchester City va fi arbitrat de Istvan Kovacs. Duelul va avea loc miercuri, de la ora 22:00, și va putea fi urmărit în direct pe Digisport 1 și Prima Sport 1.

🔵👀 Pep Guardiola: “I said we have 1% chances to qualify… This time I lied to you”. pic.twitter.com/OKJUpwcTVk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 18, 2025