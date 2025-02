Pep Guardiola, după înfrângerea clară cu Real Madrid: „Cea mai bună echipă a câștigat”

Manchester City a avut parte de un retur de coșmar pe Santiago Bernabeu, trupa antrenată de Pep Guardiola fiind dominată clar de Real Madrid. Ibericii s-au impus cu 3-1 și au obținut calificarea în optimile Champions League.

La finalul partidei, Pep Guardiola a recunoscut supremația adversarilor și i-a felicitat pentru succesul categoric de miercuri seara de la Madrid.

Reamintim că Realul se impusese și în turul de la Manchester, scor 3-2.

„Nimic nu este etern”, a început Guardiola discursul.

„Am fost incredibili şi trebuie să încercăm pas cu pas să devenim mai buni de astăzi.

Am fost extraordinari în trecut, dar nu mai suntem. Avem 13 meciuri (n.r. de disputat în Premier League) şi trebuie să fim în primii patru sau cinci pentru a încerca să fim (n.r. în Liga Campionilor) din nou.

Cea mai bună echipă a câştigat, au meritat-o. Au fost mai buni. Ceea ce trebuie să facem este să acceptăm realitatea şi să mergem mai departe” – Pep Guardiola.

În mandatul de antrenor al lui Guardiola, City a bifat șase titluri în Premier League, dar și trofeul Champions League în 2023.

Acest sezon este însă unul departe de așteptări, echipa având o evoluție modestă.

Real Madrid s-a calificat în optimile Ligii Campionilor cu scorul general de 6-3 împotriva celor de la Manchester City.

🚨🔵 Pep Guardiola: “Tonight the best team won, that’s simple. Real Madrid were the best team and they won, it’s deserved.” pic.twitter.com/ReYAiuybfx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 19, 2025