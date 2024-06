Patru nave ruse, inclusiv un submarin cu propulsie nucleară, sunt în Cuba, într-o escală de cinci zile

Patru nave ale Marinei de război ruse – inclusiv un submarin cu propulsie nucleară – au sosit în Cuba, într-o escală de cinci zile, în contextul unor tensiuni tot mai mari între Statele Unite şi Rusia, relatează AFP, citată de News.ro.

Submarinul Kazan a intrat în Golful Havana miercuri, după ora locală 10.00 (17.00, ora României), arătându-şi o parte a turelei, pe care se vedea steagul cubanez, au constat jurnalişti AFP.

Cuba welcomes Russian nuclear ships

Was it worth it?

Cu două ore mai devreme, petrolierul Pashin şi remorcherul Nikolai Şiker, decorate în culorile alb, albastru şi roşu ale steagului rus, au intrat primele în port, urmate de fregata Admiral Gorşkov



RUSSIA NUCLEAR SHIPS REACH PORT OF HAVANA

After coming within a mere 25 miles of Florida, the Russian frigate „Admiral Gorshkov” entered the port of Havana, Cuba.

The U.S „welcomed” the Russian ships with several Naval Destroyers that tailed them on their way to port.

The… https://t.co/ts5NQtlzQA pic.twitter.com/ol3cZWIrWy

”Niciuna dintre nave nu poartă armament nuclear, iar escala în ţara noatră nu reprezintă o ameninţare în regiune”, anunţa săptămâna trecută Ministerul cubanez al Forţelor Armate revoluţionare (MINFAR).

Este vorba despre o vizită care respectă strict regulile internaţionale, sublinia el.

Ministerul rus al Apărării a anunţat într-un comuncat, citat miercuri de agenţia rusă de presă Interfax, că înainte de a intra în portul Havana flotila a realizat ”un exerciţiu privind folosirea rachetelor de înaltă precizie”.

Un purtător de cuvânt al Comandamentului de Sud al armatei americane a dat asigurări AFP că Pentagonul supravehjează ”foarte îndeaproape” activităţile ruseşti.

”Nu suntem surprinşi, dată fiind lunga istorie a escalelor ruseşti în Cuba”, a adăugat el, referindu-se la această vizită.

Ministrul rus de Externe Sergjei Lavrov şi omologul său cubanez Bruno Rodriguez s-au întâlnit în paralel, miercuri, la Moscova.

RELAŢII ”STRATEGICE”

Ministerul cubanez de Externe anunţă că Bruno Rodriguez i-a transmis lui Sergjei Lavrov ”respingerea de către Guvernul său a expansiunii Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) către frontiera rusă care”, în opinia sa, ”a condus la conflictul actual din Europa între Moscova şi Kiev”.

El a cerut ”o soluţie diplomatică, constructivă şi realistă a crizei în regiune”.

În mai, preşedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a efectuat o vizită la Moscova, unde a asistat împreună cu omologul său rus Vladimir Putin la o defilare care a marcat victoria sovietică împotriva nazismului în 1945, pe fondul unor tensiuni cu puteri din Occident în Războiul din Ucraina.

relaţiile politice între cele două foste aliate în Războiul Rece s-au intensificat în urma unei întâlniri la nivel prezidenţial la Moscova, în 2022.

Vladimir Putin consideră relaţiile cu Cuba ”strategice”.

În ultima sa vizită la Moscova, în mai, liderul cubanez a urat Rusiei ”succes” în războiul împotriva Ucrainei, potrivit agenţiei oficiale ruse de presă Tass.

O flotilă rusă a vizitat Cuba în 2019, în contextul unor tensiuni puternice între Havana şi Washington, după instalarea la putere a republicanului Donald Trump (2017-2021).