Patru morți, zeci de muncitori blocați sub dărâmături după prăbușirea unei clădiri în Africa de Sud

Patru persoane au murit în urma prăbușirii, luni, a unei clădiri aflate în construcție în orașul George, pe coasta Africii de Sud, iar aproximativ cincizeci de muncitori sunt blocați în continuare sub dărâmături, a anunțat marți municipalitatea, citată de agenția AFP.

În total, 24 de persoane au fost scoase dintre dărâmături, majoritatea fiind spitalizate, a anunțat municipalitatea. Patru dintre ele au murit în urma rănilor suferite.

Mai sunt încă „51 de persoane date dispărute”, prinse sub dărâmături, potrivit comunicatului publicat luni seară.

Salvatorii, împărțiți în echipe, își concentrează eforturile în „trei zone distincte” ale molozului clădirii prăbușite.

„O echipă de muncitori formată din 75 de persoane se afla la fața locului când clădirea în construcție s-a prăbușit la scurt timp după ora locală 14.00 (12.00 GMT), potrivit purtătorului de cuvânt al consiliului, Chantel Edwards.

Companiile de construcții implicate pe șantier colaborează cu autoritățile pentru a întocmi o listă precisă a persoanelor încă dispărute, a precizat municipalitatea.

Mario Ferreira, purtător de cuvânt al ONG-ului Gift of the Givers, prezent la locul accidentului, a declarat pentru AFP că salvatorii au „comunicat cu unele dintre persoanele aflate sub dărâmături”.

Clădirea cu cinci etaje, care includea o parcare subterană, s-a prăbușit din motive încă nedeterminate.

Fotografiile de la dezastru arată un șantier de construcții aplatizat, cu numeroase servicii de urgență poziționate în jurul acestuia. Acoperișul clădirii rămâne vizibil, șubred, deasupra unui morman de moloz.

Proiectoare luminoase luminau șantierul, care fusese izolat pentru a proteja locuitorii din zonă. Un camion excavator se afla la lucru în primele ore ale serii.

Operațiunile de salvare au continuat pe tot parcursul nopții.

Un centru de operațiuni a fost înființat pentru a coordona diversele servicii de urgență care au sosit la fața locului, din mai multe orașe învecinate și chiar din Cape Town, aflat la peste 400 km la vest de dezastru.

George este un oraș de dimensiuni medii, cu o populație de aproximativ 160.000 de locuitori, situat în apropiere de Garden Route, un traseu turistic popular de-a lungul coastei sudice a țării.

Primăria sa este condusă de principalul partid de opoziție din țară, Alianța Democratică (DA), care guvernează și provincia Western Cape.